El PSOE exige contratos programa para frenar las pérdidas de todas las empresas municipales de Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha presentado las 15 reclamaciones que su grupo ha registrado al proyecto de Presupuesto Municipal para 2026, que será debatido en el último pleno del año. Las alegaciones inciden, según subraya, en la necesidad de corregir “graves carencias” en la planificación económica del gobierno municipal.

Entre las principales objeciones, Hurtado denuncia el aumento de las subvenciones directas concedidas “a dedo” por el alcalde, José María Bellido, que representan ya el 35% del total, cerca de 6 millones de euros de los 22,2 millones presupuestados en subvenciones. El portavoz socialista recuerda que este tipo de ayudas deberían ser “excepcionales” y contar con una motivación y desglose de gastos, tal y como advierte la Intervención Municipal. “Nada de esto ocurre en las cuentas que se llevan a aprobación”, afirma, señalando que la ley establece como vía ordinaria la concurrencia competitiva.

Otra de las reclamaciones centrales del PSOE es la puesta en marcha de contratos programa para las empresas municipales, que —según Hurtado— atraviesan “su peor momento” tras cerrar 2024 todas en números rojos. Estos instrumentos, defiende, permitirían planificar inversiones a corto y medio plazo, así como dimensionar adecuadamente los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos.

El portavoz critica además la ausencia de planificación estratégica, tanto en materia de subvenciones como en los planes de inversión de los organismos autónomos y empresas públicas. También reprocha al gobierno municipal el incumplimiento del Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito, que deberían gestionar al menos el 15% de los recursos municipales y que, sin embargo, “no llegan ni al 2%”.

Entre el resto de reclamaciones, Hurtado alerta de que las medidas fiscales previstas reducirán en 1,9 millones de euros la capacidad de ingresos del Ayuntamiento. Añade que las cuentas incumplen el Techo de Gasto, lo que obligará al Consistorio a aprobar un Plan Económico-Financiero, tal y como señala la Intervención de Fondos en su informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.