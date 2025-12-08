Boletín
Los titulares de la tarde en Córdoba: un repaso informativo del día de la Inmaculada
El balance turístico del puente, desigual entre capital y provincia; los besamanos en las parroquias y la parada militar de la BRI X en Cerro Muriano captan el interés informativo
Córdoba ha cerrado un puente de diciembre (con la celebración del día de la Constitución y de la Inmaculada) extraño, con menos éxito turístico en la capital, mientras que en las zonas rurales se ha rozado el lleno. Los hoteles mejoraron en Córdoba por las reservas de última hora, aunque los resultados fueron irregulares en la hostelería, muy diversos, además, según los barrios. Aunque no solo de pan vive el hombre. Las iglesias se llenaron de fieles en diversos besamamos de las imágenes marianas en el día en el que se celebra que la Virgen María estuvo libre del pecado original. Un dogma proclamado en 1854 por el Vaticano. Finalmente, y sin salirnos de la celebración de la Inmaculada, repasamos, con una profusa galería gráfica, la parada militar de la BRI X en Cerro Muriano para conmemorar la jornada.
- Córdoba vive un puente de diciembre "extraño" con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Córdoba celebra un intenso día de la Inmaculada con la veneración de sus imágenes marianas
- La BRI X conmemora el día de la Inmaculada con una parada militar en Cerro Muriano
Además, destacamos estas otras noticias:
Celebración de la Inmaculada
- La patrona de Puente Genil estrena el manto y un rosario regalo del Papa León XIV
- La procesión y la ofrenda floral marcan la festividad de la Inmaculada Concepción en El Carpio
- Bujalance renueva el voto a la Virgen Inmaculada en una emotiva ceremonia en San Francisco
Córdoba ciudad
- Cuatro días de huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos
- La Iglesia ya cuenta con cinco nuevos diáconos ordenados en Córdoba
- Atropellada mientras circulaba en patinete por un conductor que dio positivo
- Los incendios de contenedores movilizan a los bomberos en Miralbaida esta madrugada
- Suerte que atrae suerte: las administraciones más afortunadas de Córdoba para tentar al Gordo esta Lotería de Navidad
Andalucía
- Uno de cada tres andaluces no visita a sus familiares porque viven en edificios sin ascensor
- Colas de tres horas para ver a la Virgen de la Macarena: la espera más ansiada en Sevilla
España
- Sánchez acelera el informe del caso Salazar para este mes y contiene el choque con las feministas del PSOE
Internacional
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba