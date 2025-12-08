Los titulares de la tarde en Córdoba: un repaso informativo del día de la Inmaculada

Córdoba ha cerrado un puente de diciembre (con la celebración del día de la Constitución y de la Inmaculada) extraño, con menos éxito turístico en la capital, mientras que en las zonas rurales se ha rozado el lleno. Los hoteles mejoraron en Córdoba por las reservas de última hora, aunque los resultados fueron irregulares en la hostelería, muy diversos, además, según los barrios. Aunque no solo de pan vive el hombre. Las iglesias se llenaron de fieles en diversos besamamos de las imágenes marianas en el día en el que se celebra que la Virgen María estuvo libre del pecado original. Un dogma proclamado en 1854 por el Vaticano. Finalmente, y sin salirnos de la celebración de la Inmaculada, repasamos, con una profusa galería gráfica, la parada militar de la BRI X en Cerro Muriano para conmemorar la jornada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Celebración de la Inmaculada

Córdoba ciudad

Andalucía

España

Internacional