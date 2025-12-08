Latido cofrade por la Inmaculada en Córdoba

La jornada de la festividad de la Inmaculada Concepción se vivió en Córdoba con una intensa actividad cofrade que comenzó desde primeras horas de la mañana y se prolongó hasta la tarde. La agenda de actos en torno a las distintas advocaciones marianas reunió a numerosos fieles y devotos en las calles y parroquias de la ciudad.

María Santísima de la Esperanza recorrió la ciudad en el rezo del rosario de la aurora, en el marco del Año Jubilar de los Santos Mártires de Córdoba y conmemorando el 450 aniversario del hallazgo de sus reliquias se dirigió hacia la basílica de San Pedro.

Besamanos en numerosas parroquias

Durante todo el día, las parroquias acogieron numerosos besamanos: la Virgen del Dulce Nombre estuvo en San José y Espíritu Santo; Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en San Cayetano; la Virgen de la Palma, en San Lorenzo; la Virgen de la Salud, en Santa Victoria; María Santísima de la Concepción, en Santiago; la Virgen de los Ángeles, en Capuchinos; la Virgen de la Trinidad en la Trinidad; la Virgen de Gracia y Amparo en San Nicolás; la Virgen de la Encarnación en el Cerro y la Virgen de la Alegría, en Santa Marina.

Besamanos de la Virgen de la Alegría este domingo, en Santa Marina, en la festividad de la Inmaculada. / Víctor Castro

Asimismo, con motivo de la solemnidad de la Inmaculada, el camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta permaneció abierto permitiendo a los fieles acercarse a la patrona de la ciudad.

La solemnidad de la Inmaculada se vivió así en Córdoba como una jornada de intensa devoción, volviendo a poner de manifiesto la arraigada devoción que la ciudad profesa a la Inmaculada Concepción, reafirmando la importancia del dogma que celebra su pureza.