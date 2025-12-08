SUCESOS
Los incendios de contenedores movilizan a los bomberos en Miralbaida esta madrugada
Los incidentes se registraron en un espacio de menos de una hora
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) ha intervenido esta madrugada en tres incendios en la zona de Miralbaida por la quema de contenedores en el espacio de menos de una hora.
Según indican fuentes del SPEIS, los bomberos recibieron los avisos a las 0.50 horas, 00.56 y a las 1.39 horas, esto es en un tramo de tiempo menor a una hora, alertando del fuego en los contenedores situados en las calles calles Barítono José Aguilar Blanco y Aljibejo.
Efectivos del SPEIS se trasladaron al lugar y extinguieron los incendios sin que haya habido más daños materiales que el de los propios contenedores.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Ena, una reina de película en Córdoba