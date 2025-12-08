Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Los incendios de contenedores movilizan a los bomberos en Miralbaida esta madrugada

Los incidentes se registraron en un espacio de menos de una hora

Los bomberos apagan un incendio de un contenedor, en una imagen de archivo.

Los bomberos apagan un incendio de un contenedor, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

María Roso

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) ha intervenido esta madrugada en tres incendios en la zona de Miralbaida por la quema de contenedores en el espacio de menos de una hora.

Según indican fuentes del SPEIS, los bomberos recibieron los avisos a las 0.50 horas, 00.56  y a las 1.39 horas, esto es en un tramo de tiempo menor a una hora, alertando del fuego en los contenedores situados en las calles calles Barítono José Aguilar Blanco y Aljibejo.

Efectivos del SPEIS se trasladaron al lugar y extinguieron los incendios sin que haya habido más daños materiales que el de los propios contenedores.

