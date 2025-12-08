Los incendios de contenedores movilizan a los bomberos en Miralbaida esta madrugada

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) ha intervenido esta madrugada en tres incendios en la zona de Miralbaida por la quema de contenedores en el espacio de menos de una hora.

Según indican fuentes del SPEIS, los bomberos recibieron los avisos a las 0.50 horas, 00.56 y a las 1.39 horas, esto es en un tramo de tiempo menor a una hora, alertando del fuego en los contenedores situados en las calles calles Barítono José Aguilar Blanco y Aljibejo.

Efectivos del SPEIS se trasladaron al lugar y extinguieron los incendios sin que haya habido más daños materiales que el de los propios contenedores.