Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de diciembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘Los cuentos del museo’

'Los cuentos del museo' / DIARIO CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Cuentacuentos musicales

‘Los cuentos del museo’

Cuentacuentos musicales con Diego Magdaleno, narrador y Elena Jiménez Parra, música. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro, 1.

12.00 horas.

Navidad

Actúa el Coro Cantabile

Dentro de la programación de la Muestra de Corales Cordobesas, tendrá lugar la actuación del Coro Cantabile.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales.

20.00 horas.

Raíces del pueblo

Zambomba Califal

Actuación de la Zambomba Califal dentro del ciclo ‘Raíces del Pueblo’. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Casa de las Campanas.

Siete Revueltas, 1.

14.00 horas.

Fotografías

‘Mujeres como la luz’

La exposición ‘Mujeres como la luz’ se podrá visitar hasta el próximo 12 de diciembre. A través de la mirada de Ana Sánchez Tejedor, descubrirás las historias de las mujeres indígenas de Chimborazo (Ecuador): guardianas de semillas nativas, defensoras de la tierra y protagonistas de proyectos que impulsan la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Plaza de Colón.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

‘Mujeres como la luz’

'Mujeres como la luz' / DIARIO CÓRDOBA

TEMAS

