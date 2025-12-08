Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 8 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Cuentacuentos musicales
‘Los cuentos del museo’
Cuentacuentos musicales con Diego Magdaleno, narrador y Elena Jiménez Parra, música. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
12.00 horas.
Navidad
Actúa el Coro Cantabile
Dentro de la programación de la Muestra de Corales Cordobesas, tendrá lugar la actuación del Coro Cantabile.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Raíces del pueblo
Zambomba Califal
Actuación de la Zambomba Califal dentro del ciclo ‘Raíces del Pueblo’. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Casa de las Campanas.
Siete Revueltas, 1.
14.00 horas.
Fotografías
‘Mujeres como la luz’
La exposición ‘Mujeres como la luz’ se podrá visitar hasta el próximo 12 de diciembre. A través de la mirada de Ana Sánchez Tejedor, descubrirás las historias de las mujeres indígenas de Chimborazo (Ecuador): guardianas de semillas nativas, defensoras de la tierra y protagonistas de proyectos que impulsan la igualdad y la lucha contra la violencia de género.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Plaza de Colón.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Ena, una reina de película en Córdoba