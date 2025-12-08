Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 8 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 9 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Bernabé Arroyo Corrales
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Roldán del Castillo
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Joaquín Belmonte Rivas
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.
