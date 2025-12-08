Córdoba vive un puente de diciembre "extraño" con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural

Córdoba cierra el puente de diciembre "extraño y diferente", bueno, pero con menos éxito que en años anteriores, al menos en los alojamientos y bares de la capital, en contraste con el turismo rural de la provincia, que gana adeptos y se corona como destino de interior preferente gracias a una oferta creciente de experiencias naturales y gastronómicas.

Al comienzo del puente, la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) tenía previsto un 70% de ocupación y, finalmente, ha aumentado ligeramente y está cerrando con un 76%, gracias principalmente a las llegadas de última hora, tal y como indica la presidenta de la patronal, Elena Rizos, que ha agregado que los precios de este año han sido un 15% más baratos que en 2024.

En términos cualitativos, Aehcor califica como "diferente", pero "bueno" este puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque "no ha sido el mejor" de los últimos años por su cercanía con el Black Friday y las fiestas de Navidad, "que conllevan mucho gasto".

Un puente "extraño" en los bares

Miguel Ángel Morales, vicepresidente de Hostecor, define el puente como "extraño", con resultados peor de lo previsto en muchos de los negocios. Aunque hubo turistas, la afluencia no alcanzó la de otros años y solo ciertos barrios funcionaron mejor de lo esperado. Incluso el casco histórico se ha quedado por debajo de otros años. En zonas como María la Judía, Arroyo del Moro o la avenida de Barcelona los resultados fueron más flojos, mientras que Fátima y Ciudad Jardín experimentaron un mejor comportamiento.

Terrazas llenas en la Ribera. / AJ González

En cambio, los días de Navidad están ya funcionando mejor, con reservas cerradas prácticamente en muchos de los establecimientos. Para las fechas fuertes que vienen, Morales mantiene un optimismo moderado, impulsado por las reservas de última hora, que están marcando la tónica también este año. Aunque hay cancelaciones, se compensan rápidamente por el efecto "rey muerto, rey puesto", es decir, una reserva para suplir una cancelación. La previsión, entonces, es que estas fiestas pueden incluso superar las del año pasado. "Somos optimistas y creemos que puede remontar y ser mejor que el año pasado, porque son muchas las reservas de última hora que siguen entrando", remata.

Un puente positivo en el turismo rural

El sector de los alojamientos rurales ha vivido un puente "muy positivo", con ocupaciones muy cerca del lleno en toda la provincia. El presidente de Emcotur, Juan José Rivero, atribuye este éxito a varios factores, entre ellos que este año el puente ha sido de tres días, lo que lo hace más accesible económicamente que los puentes más largos. La demanda ha sido "muy intensa y muy concentrada" durante todos los días, sobre todo los más fuertes. Aunque otros puentes pueden ser más rentables por tener más días, el balance general es "muy bueno".

Para el mes de diciembre, las previsiones son buenas y se espera un nuevo impulso gracias al frío, que suele activar reservas de última hora, y a la oferta creciente de experiencias de aventura, naturaleza, gastronomía y cultura por toda la provincia.

Rivero destaca que la provincia cuenta con un índice de ocupación muy alto y con Córdoba consolidándose como destino de turismo de interior, especialmente en fechas como Navidad y Nochevieja, donde "no hay competencia de la costa". Experiencias gastronómicas como la de Rute, Montilla-Moriles y el creciente oleoturismo se están convirtiendo en un "referente y un aliciente" para elegir la provincia.

Así, el sector encara el futuro con estabilidad, aunque consciente de que "hay unos años mejores y otros peores".