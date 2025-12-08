Cuatro días de huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este martes, 9 de diciembre, cuatro días de huelga médica convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA). La protesta llega en plena ola de virus respiratorios, que ha llevado a la Junta de Andalucía a recomendar el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias —públicas y privadas— hasta el 8 de enero, con posibilidad de ampliar ese plazo según avance la temporada de gripe.

Para estas jornadas de paro, según recoge Europa Press, el SAS ha fijado unos servicios mínimos similares a los de un día festivo, tanto en Atención Primaria como en los hospitales, con el objetivo de garantizar la asistencia urgente y los tratamientos que no admiten demora. En los centros de salud que cuentan con un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) no se establecen servicios mínimos adicionales, ya que la atención quedará cubierta como ocurre en fines de semana o festivos. En aquellos sin SUAP o cuyos horarios no coincidan, se designará un médico exclusivamente para la atención urgente durante el horario habitual.

Servicios mínimos del 9 al 12 de diciembre

Durante el 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en los hospitales, las urgencias, los cuidados críticos y la atención a partos funcionarán con la dotación habitual de un domingo o festivo. Se mantendrá además el 100% de las pruebas diagnósticas y procedimientos urgentes, mientras que las unidades de urgencias podrán reforzar su plantilla hasta un 50% adicional en función del número de MIR asignados, salvo en aquellas que cuenten con menos de tres residentes, donde no se prevén refuerzos. Los dispositivos de emergencias y atención telefónica también se verán afectados: el 061 operará al 90% de su capacidad y el servicio de Salud Responde prestará atención con el 75% de su personal.

Chencho Martínez

Los motivos de la huelga de médicos

La convocatoria de huelga responde, según el SMA, al profundo malestar de los facultativos con la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad. El sindicato denuncia que el proceso se ha llevado a cabo sin negociación real y sin atender a las reivindicaciones históricas de los médicos, que aseguran soportar condiciones laborales “intolerables y precarias”. Temen además que la nueva clasificación profesional afecte al funcionamiento de las urgencias, a la estructura de las guardias y a la organización de los equipos sanitarios. El presidente del sindicato sostiene que la profesión “no va a consentir” un modelo que consideran “fracasado” y reclama la apertura de una mesa de negociación específica.

Desde la Junta de Andalucía, el consejero Antonio Sanz ha responsabilizado a la titular de Sanidad, Mónica García, de la situación al considerar que la regulación del Estatuto Marco es competencia exclusiva del Ministerio. El Gobierno andaluz defiende que los servicios mínimos fijados son “adecuados” y respetuosos con el derecho a la huelga, mientras que el SMA insiste en que son excesivos y recuerda que en convocatorias anteriores —en junio y octubre— se aplicaron mínimos equivalentes a un festivo.

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, destacaba hace semanas que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales "intolerables y precarias, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas", y declaraba que "tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente". Ojeda indicaba que el Ministerio pretende perpetuar este "modelo fracasado" con un Estatuto Marco que no recoge "ni una sola de las demandas", circunstancia que advertía que "no vamos a consentir y no vamos a parar hasta que se nos escuche".