Suerte que atrae suerte: las administraciones más afortunadas de Córdoba para tentar al Gordo esta Lotería de Navidad

Antes de que los bombos dorados empiecen a girar en el Teatro Real de Madrid el próximo 22 de diciembre, dando comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, toca comprar el décimo y así poder optar a ser uno de los afortunados que canten El Gordo y se embolse los tan ansiados 400.000 euros al décimo.

A la hora de comprar el décimo de la Lotería de Navidad hay tantos rituales como personas. Están aquellos que siempre se la juegan al mismo número, los que compran décimo o participación de aquellos lugares que más frecuentan (en el trabajo, en la cafetería, en el supermercado…), o los que persiguen la suerte acudiendo a aquellos puntos de venta que ha sido tocados por la suerte en anteriores sorteos.

En este último caso, no está de más conocer cuáles son las administraciones que más millones de la Lotería de Navidad han repartido para probar suerte en el sorteo de este año. Bien es sabido que las administraciones de Lotería que llevan en su nombre ‘gato negro’ son un talismán para los premios, y qué decir de la archiconocida Doña Manolita en Madrid, pero ¿cuáles son las administraciones que más suerte reparten en Córdoba?

Décimos de Lotería de Navidad. / Córdoba

El barrio más afortunado

En el caso de la capital más que administraciones hay que hablar de zona o área, ya que los grandes premios del sorteo de la Lotería de Navidad, cuyo Gordo ha caído en la provincia hasta en ocho ocasiones, han sido vendidos en el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado.

El primer premio sonado en la zona fue el Segundo Premio vendido íntegramente por supermercados Deza –que este año no vende Lotería de Navidad- en su establecimiento de Jesús Rescatado en 1992. Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se premiaron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).

Noticia del premio de Deza en Diario CÓRDOBA. / CÓRDOBA

A esta lluvia de millones se sumaron dos premios Gordos. El primero, en 2018, en la avenida Barcelona, un décimo sellado en su estanco que ese día dio además dos terceros premios. Dos años después, en 2020, volvió el Gordo a la capital con otro décimo sellado en el estanco de la avenida Jesús Rescatado.

Las Administraciones más famosas

Además de la zona cero de la suerte en Córdoba, la capital cuenta con Administraciones de Lotería míticas que siempre funcionan como reclamo. Ya sea por historia, por tradición o por ser las que más boletos venden, estos son algunos de los puntos de venta a tener en cuenta.

El Gato Negro

Es la administración más antigua de Córdoba y una de la que más décimos vende. No en vano, su nombre es reclamo de suerte. Se instaló en 1963 en la plaza de Las Tendillas y en 2022 se mudó a un local cercano, en la calle Jesús y María, 3.

La Viñuela

Ubicada en el punto neurálgico de la suerte en la capital, la administración número 18 en la Viñuela fue la que selló los boletos del segundo premio de Deza en el año 1992.

San Rafael

La administración número 19 es otro de los despachos de referencia en el centro de Córdoba, ubicado en la calle Ángel de Saavedra. Tiene en su haber el haber vendido décimos del segundo premio de la Lotería de Navidad hasta en cinco ocasiones.

Gran Vía Parque, 29

En pleno corazón de Gran Vía Parque, frente a la plaza de toros, esta administración, la número 22, es otro de los clásicos de estas fiestas, donde suelen concentrarse colas de compradores.

La Ranita de Oro

En el Centro Comercial El Arcángel se localiza otra de las administraciones más famosas de la capital, que adquirió mayor relevancia tras repartir más de 800.000 euros del tercer premio de la Lotería de Navidad en el año 2000.