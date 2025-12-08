El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer

Hace ya más de un año que el centro comercial Zoco presentó un plan de relanzamiento de sus instalaciones, especialmente de su primera planta, vacía desde hace tiempo. La clave de esa modernización y recuperación se centraba, según los planes, en su planta alta, donde se pretende implantar un centro de negocios y volver a recuperar los cines.

La idea es crear un business center o centro de negocios para empresas cordobesas dedicadas a distintos servicios, como el sanitario, la formación o el de la abogacía. Según se informó en su día, el espacio es perfecto para ello, porque está cerca del centro y cuenta con seguridad y aparcamiento. En esta planta, también se prevé usar el gran local que ocupaba el gimnasio, ya cerrado, como una especie de centro de convenciones que utilicen empresas y asociaciones cordobesas para diversos actos, todo esto hasta que el local encuentre dueño.

Interior del centro comercial Zoco, en fotografía de esta semana. / Manuel Murillo

La planta baja y la subterránea, para uso comercial y hostelero

Otro espacio privilegiado que se encuentra en la planta de arriba es el que dejaron vacíos los cines (cinco salas que echaron el cierre en el año 2007). La gerencia se propone recuperarlos, una idea que ya se ha planteado en más de una ocasión, pero que nunca ha llegado a cuajar. En cuanto a la planta baja y la subterránea, seguirán teniendo el uso comercial y hostelero que tienen en la actualidad. Este periódico ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con la gerencia del centro comercial Zoco para saber cuándo se prevé empezar a reocupar la planta de arriba.