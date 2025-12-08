Economía
El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
La clave de la modernización de las instalaciones pasa por la implantación de un centro de negocios y recuperar los cines
Hace ya más de un año que el centro comercial Zoco presentó un plan de relanzamiento de sus instalaciones, especialmente de su primera planta, vacía desde hace tiempo. La clave de esa modernización y recuperación se centraba, según los planes, en su planta alta, donde se pretende implantar un centro de negocios y volver a recuperar los cines.
La idea es crear un business center o centro de negocios para empresas cordobesas dedicadas a distintos servicios, como el sanitario, la formación o el de la abogacía. Según se informó en su día, el espacio es perfecto para ello, porque está cerca del centro y cuenta con seguridad y aparcamiento. En esta planta, también se prevé usar el gran local que ocupaba el gimnasio, ya cerrado, como una especie de centro de convenciones que utilicen empresas y asociaciones cordobesas para diversos actos, todo esto hasta que el local encuentre dueño.
La planta baja y la subterránea, para uso comercial y hostelero
Otro espacio privilegiado que se encuentra en la planta de arriba es el que dejaron vacíos los cines (cinco salas que echaron el cierre en el año 2007). La gerencia se propone recuperarlos, una idea que ya se ha planteado en más de una ocasión, pero que nunca ha llegado a cuajar. En cuanto a la planta baja y la subterránea, seguirán teniendo el uso comercial y hostelero que tienen en la actualidad. Este periódico ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con la gerencia del centro comercial Zoco para saber cuándo se prevé empezar a reocupar la planta de arriba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Ena, una reina de película en Córdoba