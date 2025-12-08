CCOO oferta nuevos cursos de seguridad y vigilancia privada en Córdoba

La Fundación Memoria y Futuro del Trabajo de CCOO en Córdoba iniciará el próximo febrero nuevos cursos de vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos y vigilancia, seguridad privada y protección de personas, ambos dotados de certificado de profesionalidad.

En el caso del primero, la formación consta de 380 horas (30 de ellas de Prevención de Riesgos Laborales -PRL-) y para acceder al mismo hay que estar en posesión del título de ESO o equivalente, además de superar la prueba de selección y reunir los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Privada. El curso, que se imparte en modalidad presencial, incluye formación sobre vigilancia y protección en seguridad privada y vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos e incluye dos módulos, uno de PRL y otros de prácticas profesionales no laborales de vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos. El precio de este curso es de 1.625 euros para personas no afiliadas a CCOO y de 1.425 para personas afiliadas.

El curso de vigilancia, seguridad privada y protección de personas, que tiene una duración de 360 horas (30 de ellas de PRL), también se imparte en modalidad presencial. Al igual que el anterior, para acceder al mismo hay que estar en posesión del título de ESO o equivalente, además de superar la prueba de selección y reunir los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Privada. La formación aborda la vigilancia y protección en seguridad privada y la protección de personas. Además, también se darán dos módulos de PRL y prácticas profesionales no laborales de vigilancia, seguridad privada y protección de personas. En este caso, el curso tiene un precio de 1.560 euros para personas no afiliadas a CCOO y 1.410 euros para personas afiliadas.

Además, la Fundación oferta el curso Evaluación de Centros en Situación de Emergencia en modalidad de teleformación con dos sesiones on line (en directo). El curso, de 32 horas, incluye formación sobre planes de emergencia, manual de autoprotección, equipos de autoprotección, medidas preventivas y técnicas de actuación.

Por último, también se impartirá en modalidad de teleformación y con 32 horas de duración, el curso Gestión de paquetería para el personal de conserjería que incluye servicio de tutoría y foro de consultas durante la realización del curso. En el curso, que realizarán dos clases virtuales, se abordarán cuestiones como el manejo de la aplicación Ganes y de la Oficina Virtual de Correos y la preparación de envíos de paquetería y admisión de envíos de paquetería.

El precio de estos dos últimos cursos es de 70 euros para personas no afiliadas a CCOO y de 25 para personas afiliadas.

Para más información e inscripciones se puede consultar en la página web de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo.