Aquí tienes los titulares para estar al día: estas son las noticias más importantes de Córdoba

Las inspecciones técnicas de viviendas, la entrevista al presidente de la Fundación Cajasol y los premios Diario Córdoba al desarrollo Sostenible suben al podio de la actualidad

Obras de rehabilitación en un edificio de Córdoba

Obras de rehabilitación en un edificio de Córdoba / Paula Ruiz

Más de 50.000 viviendas superan ya el medio siglo en la ciudad de Córdoba y deberán pasar la Inspección Técnica antes de 2026, una obligación que inquieta al Movimiento Ciudadano ante la falta de ayudas suficientes. En el ámbito cultural, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, hace balance en una entrevista a este periódico, donde califica 2025 de un año de récord y anima a reforzar una marca de ciudad más definida. Y ya en clave ambiental, Diario CÓRDOBA anuncia los galardonados de sus Premios al Desarrollo Sostenible, que reconocen la labor de instituciones, proyectos creativos, investigadores y colectivos comprometidos con la protección del entorno.

Además, destacamos estas noticias:

  1. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
  8. Ena, una reina de película en Córdoba

Último plazo: más de 50.000 viviendas deberán tener la ‘ITV’ a finales de 2026

Los fallecidos en Córdoba el sábado 6 de diciembre

