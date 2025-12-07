Aquí tienes los titulares para estar al día: estas son las noticias más importantes de Córdoba

Boletín
Más de 50.000 viviendas superan ya el medio siglo en la ciudad de Córdoba y deberán pasar la Inspección Técnica antes de 2026, una obligación que inquieta al Movimiento Ciudadano ante la falta de ayudas suficientes. En el ámbito cultural, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, hace balance en una entrevista a este periódico, donde califica 2025 de un año de récord y anima a reforzar una marca de ciudad más definida. Y ya en clave ambiental, Diario CÓRDOBA anuncia los galardonados de sus Premios al Desarrollo Sostenible, que reconocen la labor de instituciones, proyectos creativos, investigadores y colectivos comprometidos con la protección del entorno.
- Último plazo: más de 50.000 viviendas deberán tener la ‘ITV’ a finales de 2026
- Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol: «Córdoba debe crear una marca de ciudad ligada a la cultura más definida»
- Diario CÓRDOBA premia la lucha contra el cambio climático con la entrega de sus reconocimientos anuales
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- La vigilia de la Inmaculada anuncia la solemnidad
- Nuevo paso para la construcción del centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba
- La Navidad late ya en Córdoba al ritmo de "zambombas, palillos y panderos"
Provincia
- Rute espera más de 20.000 visitantes en su calles y museos durante este puente
- Lucena y Cabra celebran el Día de la Constitución
- Las "golosinas" artesanas de las clarisas de Belalcázar endulzan la Navidad
Campo
Andalucía
- Más de 3.000 enfermeras firman nuevos contratos en Andalucía: la plantilla se refuerza frente a las 'fugas' y jubilaciones
España
Deportes
Cultura
Cambio Climático
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Ena, una reina de película en Córdoba