Aquí tienes los titulares para estar al día: estas son las noticias más importantes de Córdoba

Más de 50.000 viviendas superan ya el medio siglo en la ciudad de Córdoba y deberán pasar la Inspección Técnica antes de 2026, una obligación que inquieta al Movimiento Ciudadano ante la falta de ayudas suficientes. En el ámbito cultural, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, hace balance en una entrevista a este periódico, donde califica 2025 de un año de récord y anima a reforzar una marca de ciudad más definida. Y ya en clave ambiental, Diario CÓRDOBA anuncia los galardonados de sus Premios al Desarrollo Sostenible, que reconocen la labor de instituciones, proyectos creativos, investigadores y colectivos comprometidos con la protección del entorno.

