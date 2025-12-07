SOS en la construcción por el aumento de obras en Córdoba y la falta de personal cualificado

El sector de la construcción de Córdoba es otro de los afectados por la falta de personal cualificado, una queja que se viene repitiendo en distintos ámbitos. La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba Construcor, María Dolores Jiménez, asegura que en la patronal «hace tiempo que venimos advirtiendo de los graves problemas que está generando la falta de mano de obra preparada», una situación que está afectando «no solo a los plazos de las reformas en viviendas sino a las obras de restauración y a la obra nueva».

Formación de personas inmigrantes

En este momento, las empresas «están encontrando serias dificultades para cubrir muchos perfiles, tanto oficiales de primera como instaladores y técnicos especializados». Además de los retrasos, según Jiménez, «esto genera sobrecarga de los equipos, y en muchos casos, un aumento de los costes de ejecución». Aunque desde Construcor aclaran que no es un fenómeno exclusivo de Córdoba, aseguran que «aquí se aprecia con especial intensidad por el incremento de la demanda en rehabilitación, restauración patrimonial y vivienda, unido a un relevo generacional insuficiente en oficios tradicionales».

Por eso, abogan por «reforzar la formación de trabajadores inmigrantes, facilitando su integración legal y ordenada en el mercado laboral». Además, Jiménez recuerda que «el convenio de la construcción es muy atractivo porque es el mejor remunerado de Andalucía».

"Vienen con grados superiores, pero no saben trabajar"

Las empresas de multiservicios aseguran que están rechazando o posponiendo trabajos por falta de personal preparado. «Vienen con grados superiores, pero no saben trabajar y hablamos de peones, cuando se trata de trabajos especializados la cosa es aún peor», aseguran, «contratar a un empleado para formarlo tú no sale a cuenta porque por el camino duplicas costes, haces mal el trabajo y el cliente no está contento». Ante eso, están optando por reducir personal y aceptar solo los trabajos a los que pueden garantizar unos mínimos de calidad.

«El problema es que no hay una correspondencia entre la formación y lo que se demanda en las empresas porque el contenido de los programas formativos no cubren esas necesidades»

Los administradores de fincas coinciden en las dificultades crecientes para encontrar empresas que acometan las reformas en las comunidades. "Hace quince años, los profesionales venían a nosotros a pedir trabajo y podías elegir, ahora tenemos que rogar a las empresas para que nos busquen una fecha porque la falta de mano de obra especializada es brutal, según nos cuentan", explica el presidente del colegio, Pablo Muñoz.

"Estamos dando fecha ya para mayo" Las empresas de construcción de Córdoba están desbordadas, lo que está haciendo que los plazos para atender las reformas se estén dilatando. Según Miguel Ángel Bermejo, de MB Construcciones y Reformas, «la última fecha que hemos dado es para mayo del año que viene». Según su testimonio, «antes había meses en los que apenas había trabajo, pero ahora la demanda ha subido mucho porque faltan profesionales».

Manuel Murillo, vicepresidente de Formación en Construcor, indica que «el problema es que no hay una correspondencia entre la formación y lo que se demanda en las empresas porque el contenido de los programas formativos no cubren esas necesidades». Las cosas no funcionan como antes. «Ahora se exigen unos mínimos para trabajar en construcción, se necesitan unos cursos de seguridad, salud y de uso de maquinaria que los chavales no tienen cuando acaban su formación», añade. Por eso, defiende que «hay que sentarse a analizar lo que se necesita en construcción y adaptar la formación para que puedan trabajar directamente». Para paliar ese déficit, Construcor está intentando poner en marcha iniciativas para formar equipos de peones que puedan paliar las carencias del sector.

Condiciones laborables muy atractivas

Además, Murillo cree que «hay una imagen obsoleta de este trabajo, cuyas condiciones laborales son muy favorables, con horarios ajustados de lunes a viernes, salarios muy competitivos y una parte importante del trabajo ya mecanizado». En su opinión, «por un lado, hay un déficit en la formación que se está ofreciendo, y por otro, no estamos sabiendo mostrar bien los atractivos para que haya más jóvenes dispuestos a especializarse para trabajar como alicatadores, soldadores, montadores de pladur, fontaneros, etcétera».

Proyectos de rehabilitación y reformas

Según el presidente del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito, «los últimos datos (hasta septiembre) muestran un importante incremento en los proyectos de rehabilitación de viviendas presentados en Córdoba, que han pasado de 600 de media mensual en los dos primeros trimestres a 1.200 en septiembre, mientras que se mantienen las cifras en cuanto a obras de cambio de uso (transformación de locales en vivienda), con más de 10.000 proyectos de media mensuales.