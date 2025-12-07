Respaldo de las socialistas de Córdoba a las compañeras de Málaga: "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta"

Dos días después de que el PSOE de Málaga haya abierto la puerta al lider socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual a una militante, y horas después de que las socialistas malagueñas haya hecho público un comunicado bajo el lema "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta", mujeres del PSOE de Córdoba y entre ellas, alcaldesas como Lola Amo y María Jesús Serrano, han expresado su "adhesión firme y sin reservas" a sus compañeras de partido de Málaga.

Según ha manifestado Lola Amo, alcaldesa de Montoro, "condenamos de manera absoluta y enérgica cualquier forma de acoso, abuso, violencia o comportamiento machista y afirmamos con rotundidad que ni las siglas, ni los cargos, ni las instituciones pueden situarse por encima del derecho fundamental de todas las mujeres a vivir libres de violencia, con dignidad y seguridad".

En su comunicado, reclaman tolerancia cero ante estas conductas, sin importar quién las cometa ni en qué ámbito se produzcan, y manifiestan su "apoyo total, sincero y sororo a la compañera que ha dado el paso de denunciar los hechos, así como a cualquier mujer que pueda estar atravesando una situación de violencia o injusticia".

"No existe avance democrático si las mujeres no pueden vivir sin miedo"

Según la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, “no existe avance democrático posible sin la garantía de que todas las mujeres puedan vivir sin miedo. Nuestro deber es acompañar, proteger y responder con firmeza ante cualquier agresión”. Por eso, exigen "la aplicación inmediata, rigurosa y sensible de los protocolos internos del partido, asegurando una actuación rápida, independiente y contundente". Respaldan todas las medidas cautelares adoptadas por la dirección del PSOE y defienden que la respuesta política y orgánica "sea siempre coherente con nuestros valores feministas".

"El feminismo no es un lema", recuerdan, "es un principio político y ético que guía nuestras acciones", al tiempo que reiteran que apuestan por "un PSOE que sea ejemplo de justicia, respeto y protección, que actúe con hechos claros para respaldar a quienes denuncian y avanzar hacia la erradicación definitiva de la violencia".

Actuación de la Fiscalía y del PSOE

Cabe recordar que la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras recibir la denuncia. Al parecer, la militante socialista, que presentó la denuncia ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Málaga el pasado 10 de noviembre, comenzó a recibir mensajes de texto de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas no consentidas por parte de Navarro desde el año 2021, generando en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante, tanto a nivel personal como profesional".

El PSOE, además de solicitar la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro, ha abierto un expediente disciplinario interno mientras se investigan los hechos.