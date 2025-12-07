El PSOE reclama un recargo a las viviendas vacías en las ordenanzas fiscales de Córdoba para 2026

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha avanzado que el Grupo Municipal Socialista presentará un total de 11 reclamaciones al expediente de Ordenanzas Fiscales para el 2026 que se debatirá y aprobará definitivamente en el próximo pleno ordinario. Hurtado ha destacado la reclamación que pide un recargo en el IBI para las viviendas que lleven dos años vacías y el propietario sea dueño de más de cuatro viviendas. En este caso, el recargo es del 50% del IBI, pero el recargo será del 100% si la vivienda lleva al menos tres años desocupada, y del 150% si el propietario tiene al menos cuatro inmuebles de uso residencial en todo el territorio nacional y tenga dos de ellos desocupados en una misma zona.

17.600 viviendas vacías

Para Hurtado, esta medida fiscal establecida en la ley permitiría aumentar la oferta de viviendas en alquiler lo que influiría en el abaratamiento de los alquileres. La valoración del portavoz socialista es que en Córdoba hay un alto porcentaje de viviendas vacías que supera el 11,5% del total de viviendas, unas 17.600 viviendas vacías, y que con mayor presión fiscal los propietarios las ofertarían para alquiler. También destaca la reclamación sobre la rebaja del 50% del ICIO para puntos de recarga, ya que según la propuesta del Gobierno Municipal, se excluyen a todas las nuevas promociones de viviendas que ya tienen la obligación legal de hacer las preinstalaciones de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, y sólo podrían beneficiarse las viviendas ya construidas.

El Grupo Municipal Socialista reclama que se apliquen a todas las obras que instalen los puntos de recarga, ya que la normativa vigente obliga a los promotores a las preinstalaciones, pero para tener puntos de recarga en las nuevas promociones los interesados deberán hacer también una inversión, aunque sea menor. Con relación a la bonificación de hasta el 20% de la inversión en el IAE para las empresas que implanten sistemas de autogeneración de energía, para Hurtado supone una subvención encubierta del 20% de la inversión que podría hacer el Ayuntamiento con cargo al presupuesto, pero que no se puede financiar con bonificaciones fiscales en la cuota del IAE. Hurtado destaca que las rebajas en las tasas de obras o de actividades por la utilización de los Colegios Profesionales sólo la justifican con un mayor número de expedientes a tramitar, pero no la justifican con una rebaja del coste que sería lo pertinente. Por último, hace mención a que en el informe sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el Proyecto de Presupuestos del 2026, éste no cumpliría la regla de gasto, puesto que la variación del gasto computable prevista para este ejercicio, de un 29,21%, sería superior a la tasa de referencia establecida para el año 2026, de 3,3%. Este incumplimiento se debe en parte por la modificación de Ordenanzas Fiscales para el 2026 y requeriría de un Plan Económico Financiero para corregir este incumplimiento.