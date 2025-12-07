El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres en Córdoba reabre en Navidad con entrada gratuita

El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres vuelve a abrir sus puertas al público con motivo del programa municipal Patios en Navidad, ofreciendo a cordobeses y visitantes la posibilidad de conocer uno de los espacios más singulares vinculados a la vida personal y artística del pintor y su familia. La visita será gratuita y podrá realizarse en horario de 11:00 a 14:00 horas.

Este enclave histórico, situado en el entorno del Museo Julio Romero de Torres y el Museo de Bellas Artes, se consolida como un complemento excepcional al recorrido museístico, ampliando la lectura patrimonial del conjunto y contribuyendo a su puesta en valor. Desde ProyectoGarlo se subraya la importancia de que las administraciones impulsen iniciativas de apertura de espacios culturales actualmente cerrados, en línea con el Artículo 44 de la Constitución Española, que garantiza el acceso a la cultura.

Pintura en vivo de Juanjo Garlo en el patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres en Córdoba. / CÓRDOBA

Pintura en vivo con Juanjo Garlo

Como novedad destacada de esta edición, el artista Juanjo Garlo realizará sesiones de pintura en directo en el interior del patio, una actividad autorizada por la Diputación de Córdoba. La propuesta permitirá al público observar de cerca el proceso creativo del artista en un espacio cargado de memoria y simbolismo, integrando arte contemporáneo y patrimonio tradicional.

Actividades en el patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres en Córdoba. / CÓRDOBA

Fechas de pintura en vivo:

6, 7 y 8 de diciembre

13 y 14 de diciembre

20 y 21 de diciembre

27 y 28 de diciembre

Horario: de 11:00 a 14:00 h

Regresa la fiesta de los Patios en Navidad / Manuel Murillo

La actividad se presenta como un encuentro cultural abierto y participativo, que permitirá disfrutar del patio no solo como espacio patrimonial, sino también como lugar activo de creación artística.