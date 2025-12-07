La Junta lanza una campaña para prevenir fraudes y estafas con la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los sorteos más importantes y populares en España, y en la recta final del año, proliferan los casos de estafas e incidencias relacionadas con décimos fraudulentos, o directamente fraudes mediante ‘phishing’ o ‘smishing’.

Por ello, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha lanzado una campaña con recomendaciones para participar en el sorteo sin correr riesgos. Para evitar posibles fraudes, recuerdan que "es fundamental adquirir los décimos en establecimientos autorizados", es decir, las Administraciones de Lotería, tanto en sus establecimientos físicos como aquellas que cuenten con página web. Si la compra hace por internet, hay que asegurarse de que sea una web autorizada.

Nunca debemos realizar ninguna compra en una web cuya URL no comience por https://. En el caso de comprar la lotería por internet, la forma más segura es acudir a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (https://www.loteriasyapuestas.es/), y la persona consumidora deberá recibir un comprobante electrónico del décimo con la misma validez legal que el décimo en papel.

Desconfiar de llamadas, mails, sms o mensajes en redes

Cada año se detecta un crecimiento de casos de ciberestafas mediante trampas como el ‘phishing’ (correo electrónico) o el ‘smishing’ (mensajes SMS), o bien mediante webs aparentemente legales –falsificando los logotipos y símbolos de las administraciones de Lotería– que venden décimos falsos o con las que engañan a las personas usuarias para hacerse con sus datos confidenciales. Uno de los principales consejos en este sentido es desconfiar de llamadas, correos electrónicos, SMS o mensajes en redes sociales en los que nos comuniquen que hemos sido premiados. En ocasiones, el anzuelo que utilizan los ciberdelincuentes es avisar de que hemos sido agraciados incluso en sorteos en los que no hemos participado.

Cómo saber si un décimo es verdadero

Si no adquirimos los décimos en lugares autorizados, por ejemplo, si se compran a un particular, corremos el riesgo de ser víctimas de estafas por décimos falsos. A la vista, esos boletos pueden parecer casi idénticos a los originales. Para confirmar que se trata de un décimo verdadero, debemos fijarnos en los logos, códigos, y en la leyenda ‘Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado’. Siempre debemos desconfiar si en cualquier establecimiento nos venden un décimo a un precio inferior, y no es recomendable adquirir décimos en la venta callejera.

En caso de que haya alguna duda sobre la autenticidad del boleto, podemos comprobarlo en cualquier administración de loterías para que lo verifiquen con el lector correspondiente, o bien a la delegación territorial más cercana de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado.

Décimos compartidos

Una de las formas habituales de participar en la Lotería de Navidad es a través de décimos compartidos. En este caso, es necesario tomar una serie de precauciones esenciales para evitar cualquier incidencia la hora de repartir un posible premio. Se recomienda fotocopiar el décimo por las personas no depositarias del original del mismo, así como incluir los datos –nombre y DNI o NIE– y firma de las personas participantes, y la cantidad que juega cada una.

Es importante conservar en buen estado los décimos que se adquieran, a fin de evitar posibles problemas si resultaran premiados por presentar signos de deterioro. Si el décimo estuviera estropeado, se recomienda llevarlo en un sobre a una Administración de Loterías, desde donde será remitido a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, entidad que determinará si el billete es válido para cobrar el premio. En caso de grave deterioro, la entidad que decidirá la validez del mismo es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los décimos agraciados con premios inferiores a 2.000 euros se podrán cobrar a partir del día siguiente en los distintos puntos de venta autorizados, y si fuera igual o superior a esa cantidad, debemos acudir a las entidades financieras habilitadas.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.