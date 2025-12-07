Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 7 de diciembre de 2025

Exposición

Visita guiada

Visita guiada a la exposición ‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.

La fiesta se hace tradición

Recitales de villancicos populares

La Agrupación Coral Ramón Medina-Peña El Limón ofrecerá recitales de villancicos populares en la calle Ángel de Saavedra (13.00), plaza de Las Tendillas (13.30) y Capitulares (14.00 horas).

CÓRDOBA. Calles. Ángel de Saavedra, Tendillas y Capitulares. 13.00, 13.30 y 14.00 horas.

Cuentacuentos musicales

‘Los cuentos del museo’

Cuentacuentos musicales con Diego Magdaleno, narrador y Elena Jiménez Parra, música. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 12.00 horas.

Muestra de corales

Actúa el Coro Art Musicae y Capilla de la Misericordia

Actuarán el Coro Ars Musicae, a las 12.00, y la Capilla Musical de la Misericordia, a las 20.00 horas, dentro de la Muestra de Corales Cordobesas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 12.00 y 20.00 horas.

Érase una vez...

‘Fabuleando’, cuentacuentos teatralizado

Cuentacuentos teatralizado a cargo de la compañía Uno Teatro. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Cine Fuenseca. Plaza de la Fuenseca, 1. 13.00 horas.

Navidad en los Patios

Concierto ‘De Córdoba a Belén’

Concierto ‘De Córdoba a Belén’, de Roldán, dentro del ciclo ‘Raíces del Pueblo’.

CÓRDOBA. Casa de las Campanas. Siete Revueltas, 1. 14.00 horas.

Musical

‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge el musical ‘Mamma mía!’ Localidades: de 25 a 70 euros.