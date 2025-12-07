Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos en Córdoba

Un herido tras atropellar un coche a un patinete en Llanos del Pretorio

El accidente ha tenido lugar a las 17.50 horas, según fuentes del 112, que han informado de otro accidente de tráfico media hora después en la avenida de la Libertad

Patrullas de la Policía Local, en el lugar del siniestro.

Patrullas de la Policía Local, en el lugar del siniestro. / Adrián Ramírez

Araceli R. Arjona

Una persona ha resultado herida esta tarde tras ser atropellado por un coche al patinete que conducía en las inmediaciones de la glorieta Llanos del Pretorio de Córdoba, según han informado fuentes de Emergencias 112 Andalucía. De momento, no hay constancia de la gravedad de las lesiones.

El suceso ha tenido lugar a las 17.50 horas, lo que ha movilizado a varias patrullas de la Policía Local y a una ambulancia. Una vez en el lugar del siniestro, los agentes han procedido a realizar las pruebas de alcoholemia pertinentes.

El accidente ha tenido lugar en un entorno con mucho tráfico rodado durante los días del puente festivo, fechas en las que conviene extremar las precauciones. De hecho, media hora después, a las 18.20 horas, según las mismas fuentes, han recibido la alerta de otro accidente de tráfico, un choque entre dos vehículos en la avenida de la Libertad. En esta ocasión, afortunadamente, nadie ha resultado herido.

