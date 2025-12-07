Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 7 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 8 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Miguel Martínez Gutiérrez

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio la Salud

Francisco Polo Narváez

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael

