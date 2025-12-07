Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 7 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 8 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Miguel Martínez Gutiérrez
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio la Salud
Francisco Polo Narváez
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de San Rafael
