Diario CÓRDOBA premia la lucha contra el cambio climático con la entrega de sus reconocimientos anuales

La sexta edición de los Premios al Desarrollo Sostenible que entrega Diario CÓRDOBA ya tiene ganadores. Las cinco distinciones que vienen a reconocer la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un desarrollo compatible con el planeta, a través del trabajo de instituciones, empresas, colectivos y personas que impulsan la protección de la naturaleza, han recaído en Zumaya Ambiente Creativo; el Centro de Conservación Zoo de Córdoba; la investigadora de la Universidad de Córdoba (UCO) Begoña Isabel Antón Domínguez; los vecinos de Pintor Pedro Romana, 2 y el periodista José María Montero Sandoval.

Zumaya Ambiente Creativo

En la categoría de empresa, el jurado de estos galardones ha reconocido la labor de Zumaya Ambiente Creativo, consultora fundada en el año 2005, en el seno del vivero municipal de empresas del Imdeec. Es una firma dedicada a realizar múltiples proyectos de educación ambiental, formación e interpretación del patrimonio.

Componentes de Zumaya Ambiente Creativo. / CÓRDOBA

Centro Conservación Zoo de Córdoba

En cuanto al apartado de Institución/entidad, el reconocimiento ha recaído en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, dependiente de la Delegación municipal de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, por su compromiso por conservar la fauna y flora silvestre y su apuesta por la biodiversidad y la sostenibilidad. Entre los valores de esta institución destaca la contribución que viene realizando el zoo cordobés por la conservación de especies en peligro de extinción, apoyando programas de reproducción en el marco del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) y reintroducción en su hábitat natural.

Entrada al Centro de Conservación Zoo de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Begoña Isabel Antón Domínguez

Por su parte, Begoña Isabel Antón Domínguez ha resultado galardonada en el área de investigación. Antón acaba de ganar el noveno Premio de la Cátedra AgroBank, impulsado por CaixaBank y la Universidad de Lleida, por su tesis doctoral ‘Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero’, que propone el uso de extractos de plantas y de la resistencia genética vegetal como herramientas clave para el manejo integrado de esta enfermedad, reduciendo el uso de productos químicos tradicionales.

Begoña Isabel Antón Dominguez. / CÓRDOBA

Vecinos Pintor Pedro Romana, 2

Dentro del grupo de asociaciones/colectivos, han resultado premiados los vecinos de Pintor Pedro Romana, 2, por la actuación llevada a cabo por esta comunidad de vecinos, de la zona de Levante, que este año acometieron una reforma de toda su fachada de viviendas, pero respetando y preservando los abundantes nidos de avión común (especie muy cercana a las golondrinas) que desde hace más de dos décadas conviven en la cornisa.

Iniciativa de los vecinos de la calle Pintor Pedro Romana, 2 de Córdoba. / Manuel Murillo

José María Montero Sandoval

Por último, el premio especial ha recaído en el periodista cordobés José María Montero Sandoval, especializado en información científica y ambiental, desde hace años responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios Informativos de la RTVA, donde dirige los programas ‘Espacio Protegido’ y ‘Tierra y Mar’.

El periodista José María Montero Sandoval. / CÓRDOBA

El jurado

El jurado de la sexta edición de los Premios al Desarrollo Sostenible estuvo integrado por el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero; la decana de la Facultad de Ciencias de la UCO, María de la Paz Aguilar; la catedrática de Botánica de la UCO, Carmen Galán, y los biólogos y colaboradores de Diario CÓRDOBA Rafael Arenas y José Aumente, actuando como secretario el jefe de Nuevas Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito. Los reconocimientos se entregarán el 10 de diciembre en el Centro de Recepción de Visitantes.

Estos premios son el resultado de las experiencias que cada domingo se publican en el suplemento especial sobre cambio climático que edita Diario CÓRDOBA desde septiembre de 2019 con el objetivo de propiciar una Córdoba más sostenible desde el ámbito empresarial, educativo, social o cultural