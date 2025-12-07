«Córdoba debe crear una marca de ciudad ligada a la cultura más definida»

-Estamos a punto de acabar el año. ¿Qué balance hace de la actividad de la Fundación Cajasol en Córdoba en este 2025?

-El balance es realmente positivo: cerramos un año de récord en eventos, acuerdos y respuesta de público, aunque las cifras exactas las conoceremos cuando se cierre el ejercicio. Pero sí podemos adelantar que estamos cada vez más presentes en la vida cultural de Córdoba y su provincia y en su oferta de ocio. También se están reforzando de forma muy relevante las alianzas y proyectos que impulsamos en colaboración con otras entidades públicas y privadas como el Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba o la Real Academia de Córdoba, entre otras muchas. Por empezar por lo más reciente, en estas Navidades hemos duplicado la oferta de actividades respecto a la anterior, lo que consolida Los Gozos de Diciembre como uno de los grandes referentes culturales y sociales de estas fiestas en Córdoba. Pero hay mucho más, porque Córdoba es una de nuestras sedes más emblemáticas, sólo hay que repasar nuestra programación anual y nuestro compromiso con el tejido social y cultural del territorio. Hay ejemplos de especial relevancia, como nuestra apuesta por el arte contemporáneo; o nuestra iniciativa para convertir a Castro del Río en una de las grandes capitales cervantinas del mundo. También hay que destacar el apoyo al deporte y la formación, con iniciativas tan recientes como el acuerdo que hemos firmado con El Coto Córdoba Club de Baloncesto (CCB), lo que va a reforzar extraordinariamente el desarrollo del baloncesto cordobés. No es ningún secreto que Córdoba es mi tierra, así que estoy muy orgulloso de la labor que estamos realizando aquí.

-El año pasado se celebraron las primeras Jornadas Cervantinas, con epicentro en Castro del Río. ¿Habrá continuidad en próximos años o alguna iniciativa similar?

-Sí, por supuesto, se trata de uno de nuestros proyectos de futuro más emblemáticos de Córdoba. Y para mí, muy especial porque, como es conocido, Castro del Río es el municipio donde nací. Tenemos la intención de perpetuar el legado de Cervantes realizando más jornadas con escritores e intelectuales de referencia no sólo en Castro de Río, sino también en otros pueblos. Además, en colaboración con el Ayuntamiento y con la Universidad de Córdoba hemos puesto en marcha la Academia Cervantina, que dará continuidad a este proyecto.

-¿Hay previsto algún gran evento para el próximo semestre en la ciudad?

-De momento, no podemos avanzar nada, pero sí confirmar que habrá grandes eventos en Córdoba impulsados por la fundación durante todo el año 2026. Y el primer semestre siempre viene cargado de grandes proyectos, sobre todo en primavera y Semana Santa, cuando nos volcamos en poner en valor el extraordinario patrimonio artístico y cultural de nuestra tierra en materia cofrade.

-¿Cree que Córdoba cuida del sector cultural, que lo considera un motor económico al que le saca el máximo partido?

-Todo se puede mejorar, y ese es nuestro objetivo cada año, pero en términos generales hay que reconocer que Córdoba es una de las capitales que más se enfoca en la cultura, el arte y la historia, que en conjunto representan un motor estratégico para la economía local y provincial. La identidad multicultural de nuestra tierra, la riqueza de sus legados históricos, son realmente grandes activos turísticos, culturales y económicos. Y todavía hay un gran potencial que se puede aprovechar, sin duda. Por eso estamos seguros de que seguiremos participando en grandes proyectos en beneficio de Córdoba.

Antonio Pulido, en la inauguración de 'Romero de Torres y el arte contemporáneo' en la Fundación Cajasol. / CÓRDOBA

-¿Cómo valora la respuesta del público cordobés a sus actividades? ¿Disponen de indicadores concretos para medir el impacto de los proyectos en Córdoba?

-Sí, por supuesto, tenemos indicadores que nos demuestran que ejercemos un importante liderazgo cultural en Córdoba, que queda patente en las múltiples colaboraciones que realizamos en el entramado cultural y social cordobés. No existe proyecto cultural de relevancia en toda la provincia en el que no esté comprometida la Fundación Cajasol.

-¿Cree que la ciudad vive un buen momento para invertir en la cultura?

-Ahora es un gran momento para la industria y el turismo culturales, sólo hay que ver las cifras del sector, que se multiplican cada año. Córdoba tiene identidad y tradiciones propias dentro de Andalucía que debe poner en valor en mayor medida, creando una marca de ciudad y de provincia vinculada a la cultura más definida que le permita exportar más y mejor, en el ámbito internacional, el gran patrimonio que tenemos aquí. Creo que algunos de nuestros proyectos avanzan en esta dirección, como la puesta en marcha de la Academia Cervantina.

-Por lo que dice, hay buena sintonía entre las administraciones públicas y las instituciones privadas como la Fundación Cajasol.

-Tengo que admitir que existe cada vez un mejor entendimiento y cooperación, un empeño en el que por cierto, llevamos muchos años invirtiendo porque se trata de una de nuestras prioridades: colaborar para multiplicar los recursos y el alcance de nuestras acciones. Y en los últimos años se está reforzando de manera muy positiva esta alianza que mantenemos con el sector público en todos sus ámbitos.

"No creo que exista una entidad privada que apoye más el flamenco que la Fundación Cajasol"

-El mundo del flamenco decía hace poco que echa en falta la colaboración de instituciones privadas. ¿Cree que faltan mecenas dispuestos a aportar en esta materia? ¿En qué área artística tiene más peso su fundación?

-No creo que exista una entidad privada que apoye más el flamenco que la Fundación Cajasol. Junto con el arte y nuestras tradiciones representa nuestra área cultural más emblemática, un pilar de nuestro trabajo de mecenazgo. Nuestro liderazgo es claro en este campo. En este compromiso de promover la cultura desde la esfera privada, la mejor manera de lograr mayores inversiones es la cooperación y las alianzas. Y nosotros las tenemos -no sólo en Andalucía con entidades como Caja Granada o el Museo Thyssen de Málaga- , sino también fuera de la comunidad con instituciones como la Real Academia de la Lengua, la Fundación Albéniz, el Museo del Prado, el Teatro Real, etc.

-¿Qué puertas abre Cajasol al talento local para su desarrollo?

-Es una máxima que aplicamos a todas nuestras áreas de actividad. Aunque estamos muy interesados en traer a Andalucía todas las oportunidades que podamos desde el punto de vista artístico, empresarial o cultural, lo que nos mueve realmente es darle alas a todo lo de aquí. A nuestros emprendedores, a nuestros artistas, a nuestra cultura. Queremos que se visibilice nuestro talento, pero también ayudamos a crearlo y a que aflore con nuestro gran impulso a la formación.

-Esta semana, ha salido a la luz la intención de la Fundación Cajasol de adquirir la Torre Pelli de Sevilla. En Córdoba, su sede está en Ronda de los Tejares. ¿Se han planteado invertir en la compra de algún edificio patrimonial de Córdoba y recuperarlo para desarrollar sus actividades?

-Sí, así es, aunque todavía no podemos dar muchos detalles. Se está estudiando la viabilidad de ampliar nuestros espacios en Córdoba con el propósito de ofrecer un mejor servicio al público cordobés.

-¿Tienen en mente la creación de algún nuevo certamen en Córdoba?

-En estos años, en la sede de la Fundación Cajasol se han ido desarrollando diversos ciclos que vienen asentándose cada vez con más fuerza entre nuestro variado público y colaboradores. Desde el ciclo Lecciones de Historia con el Foro Diálogos Córdoba, nuestros encuentros culturales con 9 ediciones, el ciclo de filosofía Lecturas del presente, el ciclo Comunicar para la acción o también en educación el programa Escuchando Tendencias. Para el 2026, queremos dar fuerza a un proyecto que hemos iniciado en 2025 y con el que nos sentimos muy satisfechos. Se trata de la segunda edición del Concurso Internacional Cajasol para Composición de Flamenco Sinfónico. Lo realizamos junto al Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y la Cátedra Internacional de Flamenco Sinfónico. El flamenco ahonda en la tradición y es un legado que nos proponemos defender y, en ese compromiso, también buscamos vías para estar a la vanguardia como este proyecto de flamenco, a través de una orquesta sinfónica.

"Estamos estudiando la viabilidad de ampliar nuestros espacios en Córdoba, pero no puedo dar detalles"

-¿Cuál es la función social que desempeña hoy en día la Fundación Cajasol?

-Esta es una de nuestras labores históricas y siempre va a tener un gran protagonismo. Tenemos muchos programas en este campo del compromiso social, normalmente en colaboración con otras asociaciones de referencia. Aquí en Córdoba, me gustaría resaltar la apuesta que estamos haciendo por el deporte y por la educación, y concretamente por el impuso que va a tener el baloncesto en nuestra tierra gracias a nuestro respaldo. Ese es nuestro compromiso: apoyar iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven valores esenciales como el esfuerzo, la igualdad y el trabajo en equipo.

"Ser la sede de uno de los pilares de modernización del Ejército marcará un antes y un después"

-En cuanto a la economía, ¿cómo ve la situación del sistema financiero andaluz?

-Creo que se ha hecho un gran trabajo en el pasado para lograr la solvencia que existe en estos momentos en el sector y el legado que ha quedado en Andalucía gracias a las fundaciones como la nuestra. En España, y también en el resto de la Eurozona, el sector bancario viene demostrando una buena rentabilidad y solvencia, a pesar de los retos que tiene por delante y las incertidumbres geopolíticas.

-Córdoba sigue dando pasos en el proyecto de la BLET. ¿Qué impacto espera que tenga en la economía cordobesa y andaluza?

-La futura Base Logística del Ejército de Tierra se trata sin duda de un proyecto estratégico para la provincia, el más importante de las últimas décadas. Y va a tener un impacto muy relevante en muchos órdenes, como la formación especializada, el empleo y el desarrollo social y económico. Ser la sede de uno de los pilares de la modernización del Ejército de nuestro país va a marcar un antes y un después en la economía cordobesa y andaluza.