Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad en Córdoba

El Colegio Trinitarios de Córdoba invita a conocer el interior de 'La Casa de los Reyes Magos'

El centro educativo organiza "una experiencia inversiva" dirigida al público familiar e infantil / La recaudación se destinará a proyectos solidarios

Vista aérea del patio del Colegio Trinitarios de Córdoba.

Vista aérea del patio del Colegio Trinitarios de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El Colegio Trinitarios de Córdoba ha organizado una experiencia inmersiva dentro del programa ¡La Magia se Vuelve Solidaridad! en la que invita a conocer todos los secretos de La Casa de los Reyes Magos y colaborar a la vez con una buena causa. El centro educativo, ubicado en la avenida del Marrubial, junto a la plaza del Alpargate, invita a familias, escuelas y público general de la ciudad a adentrarse "en la atmósfera de misterio y fantasía de los aposentos de Melchor, Gaspar y Baltasar".

El colegio propone "un viaje inmersivo en el que descubrir los rincones donde Sus Majestades de Oriente preparan toda la ilusión antes de la gran noche".

En esta recreación, se ha cuidado "cada detalle para ofrecer una ambientación realista y cautivadora", por lo que habrá "escenarios llenos de decoración, luces y la atmósfera única que rodea a los Magos de Oriente". La idea es que familias y sobre todo niños vivan "una experiencia sensorial y se vayan con un recuerdo precioso".

Recaudación para fines solidarios

La recaudación obtenida con La Casa de los Reyes Magos se destinará íntegramente a una causa muy especial: el proyecto solidario del Colegio Trinitario y de la Parroquia Nuestra Señora de Gracia. Vuestra visita se convierte en un valioso regalo para quienes más lo necesitan, haciendo que la magia de la Navidad se extienda a toda nuestra comunidad.

Colegios y público en general

Quienes quieran participar de esta iniciativa podrán hacerlo en distintos horarios. Del martes 16 al viernes 19 de diciembre, se han reservado las mañanas para los centros educativos y grupos escolares.

El resto del público podrá acudir los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero por las tardes, de 17 a 20 horas. El acceso se realizará a través de la entrada de Ronda del Marrubial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
  8. Ena, una reina de película en Córdoba

El Colegio Salesianos abrirá el 13 de diciembre su ya tradicional belén viviente

El Colegio Salesianos abrirá el 13 de diciembre su ya tradicional belén viviente

El Colegio Trinitarios invita a conocer el interior de 'La Casa de los Reyes Magos'

El Colegio Trinitarios invita a conocer el interior de 'La Casa de los Reyes Magos'

El PSOE reclama un recargo a las viviendas vacías en las ordenanzas fiscales de Córdoba para 2026

El PSOE reclama un recargo a las viviendas vacías en las ordenanzas fiscales de Córdoba para 2026

La Junta lanza una campaña para prevenir fraudes y estafas con la Lotería de Navidad

La Junta lanza una campaña para prevenir fraudes y estafas con la Lotería de Navidad

El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres reabre en Navidad con entrada gratuita

El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres reabre en Navidad con entrada gratuita

Más de 1.300 familias cordobesas se han beneficiado en 2025 del cheque-bebé del Ayuntamiento

Más de 1.300 familias cordobesas se han beneficiado en 2025 del cheque-bebé del Ayuntamiento

SOS en la construcción por el aumento de obras en Córdoba y la falta de personal cualificado

SOS en la construcción por el aumento de obras en Córdoba y la falta de personal cualificado

Último plazo: más de 50.000 viviendas deberán tener la ‘ITV’ a finales de 2026

Último plazo: más de 50.000 viviendas deberán tener la ‘ITV’ a finales de 2026
Tracking Pixel Contents