El Colegio Trinitarios de Córdoba invita a conocer el interior de 'La Casa de los Reyes Magos'

El Colegio Trinitarios de Córdoba ha organizado una experiencia inmersiva dentro del programa ¡La Magia se Vuelve Solidaridad! en la que invita a conocer todos los secretos de La Casa de los Reyes Magos y colaborar a la vez con una buena causa. El centro educativo, ubicado en la avenida del Marrubial, junto a la plaza del Alpargate, invita a familias, escuelas y público general de la ciudad a adentrarse "en la atmósfera de misterio y fantasía de los aposentos de Melchor, Gaspar y Baltasar".

El colegio propone "un viaje inmersivo en el que descubrir los rincones donde Sus Majestades de Oriente preparan toda la ilusión antes de la gran noche".

En esta recreación, se ha cuidado "cada detalle para ofrecer una ambientación realista y cautivadora", por lo que habrá "escenarios llenos de decoración, luces y la atmósfera única que rodea a los Magos de Oriente". La idea es que familias y sobre todo niños vivan "una experiencia sensorial y se vayan con un recuerdo precioso".

Recaudación para fines solidarios

La recaudación obtenida con La Casa de los Reyes Magos se destinará íntegramente a una causa muy especial: el proyecto solidario del Colegio Trinitario y de la Parroquia Nuestra Señora de Gracia. Vuestra visita se convierte en un valioso regalo para quienes más lo necesitan, haciendo que la magia de la Navidad se extienda a toda nuestra comunidad.

Colegios y público en general

Quienes quieran participar de esta iniciativa podrán hacerlo en distintos horarios. Del martes 16 al viernes 19 de diciembre, se han reservado las mañanas para los centros educativos y grupos escolares.

El resto del público podrá acudir los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero por las tardes, de 17 a 20 horas. El acceso se realizará a través de la entrada de Ronda del Marrubial.