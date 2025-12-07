El Colegio Salesianos de Córdoba abrirá el 13 de diciembre su ya tradicional belén viviente

El Colegio Salesianos San Francisco de Sales de Córdoba abrirá el próximo 13 de diciembre su ya tradicional belén viviente, que este año de 125 aniversario del centro, cumple su octava edición.

Cada año, en la representación participa el alumnado de Primaria, que recrea distintas escenas del belén, como el Nacimiento, la Anunciación, la Adoración de los Reyes Magos.

Belén viviente del Colegio de Salesianos de 2024. / CÓRDOBA

También habrá personajes bíblicos, pastores, panaderos, alfareros, lavanderas, elementos tradicionales y villancicos para animar la visita. Toda la comunidad educativa salesiana participa en el montaje del belén.

Horario de visita

El horario de visita será de 16 a 21 horas y el precio de la entrada de 2,50 euros. Todos los interesados en acudir a este evento navideño, que tendrá lugar en el patio del colegio, pueden adquirir ya las entradas, que están disponibles en la portería del colegio, ubicado en la calle María Auxiliadora, y en el bar anexo, El Recreo.