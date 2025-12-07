El cheque-bebé de 500 euros llega en 2025 a más de 1.300 familias de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público el listado de beneficiarios del sexto lote de ayudas de cheque-bebé que concede la Delegación municipal de Servicios Sociales y Mayores dentro de las medidas anunciadas hace un año por el alcalde para apoyar a la natalidad y la adopción. Con este nuevo lote, ya son 1.329 las familias beneficiarias de esta aportación de 500 euros.

Hasta el momento, el Consistorio ha agrupado las ayudas en varios lotes desde el pasado 1 de abril hasta noviembre. En el primer lote, se admitieron 343 solicitudes, por un importe de 171.500 euros; en el segundo, 294, con un desembolso de 147.000 euros; en el tercer lote, 205 familias recibieron los 500 euros de la ayuda (102.500 euros en total); el cuarto lote, de 10.000 euros, llegó a 340 niños y el quinto, a 143 familias, por una cuantía total de 71.500 euros. El sexto lote concede ayudas a cuatro niños más, lo que añade 2.000 euros y eleva el total concedido a 664.500 euros.

El 66,4% del millón de euros reservado

El Ayuntamiento de Córdoba reservó una partida de un millón de euros para esta ayuda, con la posibilidad de ampliarla en otros 300.000 euros en caso necesario. El plazo para presentar solicitudes este año ya ha expirado y solo se ha utilizado un 66,4% del millón de euros previsto. En 2026, la ayuda continuará, si bien la solicitud está previsto que sea de un año natural de 1 de noviembre a 31 de octubre.

En este primer año de ayudas, los requisitos para acceder al cheque bebé eran que este hubiera nacido a partir del 1 de enero de este año y que los progenitores/adoptantes estuvieran censados en Córdoba al menos desde el 1 de marzo del año anterior. El recién nacido también debe estar censado en Córdoba o haberse iniciado la solicitud a falta de cumplirse el trámite burocrático. Muchas de las solicitudes inadmitidas fueron rechazadas por no cumplir con el requisito del empadronamiento.

Prueba del talón a un bebé. / JCCM / Europa Press

Según las bases de la convocatoria, solo uno de los progenitores o adoptantes puede ser beneficiario. En caso de padres separados, la ayuda va a aquel que tiene la custodia legal del niño, ya que solo se admite una solicitud por niño. En caso de custodia compartida, la persona beneficiaria será la que presente una declaración responsable.

El Ayuntamiento de Córdoba justifica esta medida en base a la baja natalidad. Córdoba fue según el INE una de las provincias donde más se redujo la natalidad en el último año, un 3%. "Si echamos la vista atrás en la última década, el problema se incrementa, ya que nacen un 25,6% menos de niños en la provincia de Córdoba", indicó el alcalde cuando anunció la medida en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2024.

Esta pequeña ayuda tiene como finalidad "apoyar a los progenitores y adoptantes a hacer frente a los gastos de toda índole que han de asumir durante los primeros meses de vida de los bebés o de la adopción de menores de edad" .