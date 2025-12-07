Un belén napolitano en Córdoba que esconde un guiño a los sanitarios de la Dana de Valencia

Hay belenes polémicos, como el que han colocado esta Navidad en la Gran Plaza de Bruselas, sin rostros humanos, bajo la defensa de una "interpretación moderna" y con un enfoque "inclusivo", según sus promotores; y hay otros, menos arriesgados, que aprovechan para colocar una enfermera de Cruz Roja y la bandera de la Comunidad Valenciana que se interpreta como guiño a los profesionales sanitarios de la Dana.

El belén, de estilo napolitano, inspirado en la época áurea, se encuentra instalado en la sala de espera de la segunda planta del Hospital Cruz Roja de Córdoba accediendo por la puerta principal y es necesario usar mascarilla, después de las recomendaciones de la Consejería de Salud trasladadas hace una semana.

Detalle del guiño a Valencia en el belén de napolitano de Cruz Roja. / A. J. González

Es obra del enfermero del centro Javier Salcedo y la maqueta principal está ambientada en una casa castellana del siglo dieciséis. Este año, además, "toda la escenografía de maquetación es nueva, con escenas independientes por oficios: pescadería, planchadora, cacharrería, taberna, cortejo de nobles...", explican desde Cruz Roja.

Montajes

Un total de 32 montajes, 27 de ellos en concurso, se ubican por toda la capital, dando continuidad a una tradición centenaria que en Córdoba siempre tiene a buenos defensores como Salcedo. Los belenes se dividen, por su tipología, en tres tipos: populares, dioramas y artísticos. Y podrán visitarse hasta el 5 de enero.

La Calleja de las Flores, la Cuesta del Bailío o la Puerta del Puente están presentes en uno de los montajes más visitados cada año. Rincones de Córdoba se llama la muestra que propone la Fundación Cajasol.

Otro de los más impresionantes es el belén napolitano de la ermita de la Alegría, tanto por su tamaño como por su detalle, que instala desde hace años la Hermandad de la Sentencia y que compite en la categoría artística. En él se recoge a la perfección la cotidianidad de Nápoles, el nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos.

Belén de Amigos de San Lorenzo. / A. J. González

A la escena en los dioramas o en los belenes populares tampoco le falta detalle, como en el Belén de la Peña Amigos de San Lorenzo, primer premio en su categoría el año pasado, que acoge doce pasajes bíblicos cuidadosamente representados y recrea la iluminación el paso del día a la noche o en la Asociación de los Amigos de los Patios, donde el misterio destaca por la Virgen sosteniendo al Niño en brazos.