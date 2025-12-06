La vigilia de la Inmaculada anuncia la solemnidad

La víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción volverá a celebrarse en la Santa Iglesia Catedral la tradicional vigilia diocesana de oración, organizada por la Delegación Diocesana de Juventud. Esta delegación, junto con jóvenes de diversas hermandades, acompañará a la Virgen con cantos y oraciones.

El cortejo partirá esta tarde a las 19.30 horas desde la parroquia de la Compañía y seguirá el siguiente itinerario: plaza de la Compañía, Santa Victoria, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, plaza de la Agrupación de Cofradías, Conde y Luque, Deanes, Judería, Cardenal Herrero, Magistral González Francés y Puerta de Santa Catalina, para finalmente acceder a la Catedral, donde a las 21.00 horas dará comienzo la Vigilia de Oración.

Rosario de la Esperanza

Estas vísperas desembocarán en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, una jornada en la que la agenda cofrade se presenta especialmente intensa en torno a diversas advocaciones marianas. Así, María Santísima de la Esperanza recorrerá el lunes por la mañana las calles de la ciudad en el rezo del rosario de la aurora, camino de la basílica de San Pedro, con motivo del Año Jubilar de los Santos Mártires de Córdoba, que conmemora el 450 aniversario del hallazgo de sus reliquias.

El cortejo partirá de la parroquia de San Andrés a las 8.20 horas y seguirá por la plaza de San Andrés, Fernán Pérez de Oliva, Gutiérrez de los Ríos, plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa y plaza de San Pedro.

Tras la misa en la basílica, el cortejo regresará a San Andrés por plaza de San Pedro, La Palma, plaza de Regina, Regina, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva, plaza de San Andrés y entrada en la parroquia de San Andrés.

Besamanos

En cuanto a los besamanos programados para este día, la Virgen del Dulce Nombre estará expuesta en la parroquia de San José y Espíritu Santo; Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la de San Cayetano; la Virgen de la Palma, en la parroquia de San Lorenzo; la Virgen de la Salud, en la parroquia de Santa Victoria; María Santísima de la Concepción, en la parroquia de Santiago; la Virgen de los Ángeles, en el convento de Capuchinos; y la Virgen de la Alegría, en Santa Marina.

También, con motivo de la solemnidad, permanecerá abierto el camarín de Nuestra Señora de la Fuensanta, ofreciendo a los fieles la oportunidad de acercarse a la Patrona en un ambiente de especial recogimiento. El horario de apertura será de 10.00 a 12.30 horas, reanudándose posteriormente de 13.00 a 14.00 horas.

Este día ha sido igualmente elegido por la hermandad del Resucitado para presentar el cartel conmemorativo del 75 aniversario de la bendición de María Santísima Reina de Nuestra Alegría. La obra, realizada por el pintor Antonio Cas, será dada a conocer a las 13.30 horas, tras la función principal.