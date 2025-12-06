Boletín
Empieza el día bien informado: estos son los titulares más relevantes en Córdoba
Los detalles del papel de Google en Campus Córdoba, la apertura de los Patios de Navidad y el encendido del alumbrado en Lucena, lo más destacado de la mañana
El futuro Centro de Alto Rendimiento de Inteligencia Artificial en Campus Córdoba, que prevé abrir sus puertas en abril de 2026, tendrá a Google como aliado tecnológico. El centro ya tiene fecha de apertura y la multinacional norteamericana tendrá un papel muy relevante. En otro orden de cosas, estos días, en Córdoba, vecinos y visitantes podrán pasear entre villancicos y mantecados, por los Patios abiertos en Navidad. Y mientras la capital vive su ambiente festivo, Lucena estrenó ayer un alumbrado navideño reforzado con más de un millón y medio de luces led y el encendido estelar del cantante Javi Crespo, que dio brillo a una de las navidades más luminosas de la comarca.
- El futuro centro de IA de Campus Córdoba ya tiene fecha de apertura y definido el papel que jugará Google
- Navidad en los Patios de Córdoba: doce recintos abren sus puertas entre villancicos, risas y mantecados
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- La Diputacion de Córdoba recibe la Navidad con el tradicional pregón y la inauguración de su belén en la Merced
- Ena, una reina de película en Córdoba
- Un tanque de tormentas o una válvula antirretorno: las soluciones para evitar que el Corregidor se inunde
- Córdoba reabre el mirador de la Puerta del Puente: este es el periodo y horario de apertura
- Finaliza la reforma del centro de participación activa de mayores del Sector Sur en Córdoba
Provincia
- Una familia unida por la artesanía: la historia de Mari Carmen y su puesto de turrones en Aguilar
- La Junta invierte casi 400.000 de euros en el Centro de Participación Activa de Mayores de Palma del Río
Sucesos
- «Se dio cuenta del fuego cuando lo tenía en la cara»: herido un hombre de 82 años tras un incendio en su domicilio en Córdoba
Cultura
- El festival de novela negra Cordoblack anuncia a sus participantes: estos son los escritores invitados
Deportes
- Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces
- El Córdoba CF vuelve a Butarque: escenario de gestas, dinámicas y ahora sequía
Campo
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”