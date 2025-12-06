Empieza el día bien informado: estos son los titulares más relevantes en Córdoba

El futuro Centro de Alto Rendimiento de Inteligencia Artificial en Campus Córdoba, que prevé abrir sus puertas en abril de 2026, tendrá a Google como aliado tecnológico. El centro ya tiene fecha de apertura y la multinacional norteamericana tendrá un papel muy relevante. En otro orden de cosas, estos días, en Córdoba, vecinos y visitantes podrán pasear entre villancicos y mantecados, por los Patios abiertos en Navidad. Y mientras la capital vive su ambiente festivo, Lucena estrenó ayer un alumbrado navideño reforzado con más de un millón y medio de luces led y el encendido estelar del cantante Javi Crespo, que dio brillo a una de las navidades más luminosas de la comarca.

Además, destacamos estas noticias:

