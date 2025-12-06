Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empieza el día bien informado: estos son los titulares más relevantes en Córdoba

Los detalles del papel de Google en Campus Córdoba, la apertura de los Patios de Navidad y el encendido del alumbrado en Lucena, lo más destacado de la mañana

Dos visitantes se fotografían en uno de los patios abiertos por Navidad.

Dos visitantes se fotografían en uno de los patios abiertos por Navidad.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El futuro Centro de Alto Rendimiento de Inteligencia Artificial en Campus Córdoba, que prevé abrir sus puertas en abril de 2026, tendrá a Google como aliado tecnológico. El centro ya tiene fecha de apertura y la multinacional norteamericana tendrá un papel muy relevante. En otro orden de cosas, estos días, en Córdoba, vecinos y visitantes podrán pasear entre villancicos y mantecados, por los Patios abiertos en Navidad. Y mientras la capital vive su ambiente festivo, Lucena estrenó ayer un alumbrado navideño reforzado con más de un millón y medio de luces led y el encendido estelar del cantante Javi Crespo, que dio brillo a una de las navidades más luminosas de la comarca.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Cultura

Deportes

Campo

