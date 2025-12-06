Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuál será el papel de Google en el futuro centro de IA de Córdoba?

Valentín Rangel, presidente de Grupo Solutia, avanza que el centro de alto rendimiento en inteligencia artificial abrirá en abril y tendrá vocación exterior

Instalaciones de Campus Córdoba. / Lola Ruiz

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Centro de alto rendimiento de Inteligencia Artificial (Aria) proyectado en Campus Córdoba, el espacio de FP privada ubicado en la antigua Escuela de Agrónomos, iniciará su actividad, previsiblemente, en abril de 2026 y tendrá vocación exterior. Valentín Rangel, que es presidente de Grupo Solutia y uno de los participantes en la iniciativa, avanza estos plazos y explica que Google colaborará "poniendo a nuestra disposición sus formadores y toda su tecnología para que sea un éxito".

Este empresario detalla que, por tanto, Aria contará con las capacidades del gigante tecnológico y podrán emplear su inteligencia artificial, "que ahora es la número 1 del mundo en posicionamiento". Además, Valentín Rangel anticipa que también colaborarán profesionales de otras empresas.

El edificio donde se ubicará el centro especializado ya se encuentra en obras y se espera que los trabajos finalicen entre febrero y marzo próximos. En septiembre de 2026, se inaugurará la formación relacionada con la tecnología, en el marco de la apertura de la segunda fase de Campus Córdoba, donde se integran otras especialidades como educación física. El objetivo es que Aria sea inaugurado meses antes, en abril. En estos momentos, buscan a un gerente para el nuevo espacio. Ya cuentan con algunos candidatos y Valentín Rangel adelanta que será "una figura de peso en el sector".

Tras más de 25 años cerrado, el edificio de la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba ha recuperado su actividad académica en el curso 2025-2026 como Campus Córdoba. / Lola Ruiz

Formación 'online'

El objetivo es "intentar que esto no se quede en Córdoba, sino hacer aquí la parte presencial y ofrecer mucha formación online, lo que permitirá unirse a las formaciones, en directo, a quien no pueda desplazarse a Córdoba. Queremos que esta ciudad sea un punto de referencia y desde ahí impulsar la IA para cualquier empresa". Valentín Rangel detalla que Campus Córdoba contará con cerca de 1.000 metros cuadrados dedicados a la tecnología, pero además podrán utilizar diferentes espacios como el salón de actos o un auditorio.

El centro de alto rendimiento ha sido promovido por el grupo de inversores CGP Capital, en conjunto con el propio Campus Córdoba, que también invierte en la iniciativa. Confían en llegar a "miles de alumnos" y a empresas interesadas en formar a sus profesionales en IA. "Habrá dos tipos de formación: para los alumnos de todas las especialidades que habrá ahí y, aquí está la diferencia, también para empresas de Córdoba y de fuera", valora.

De esta forma, se impartirán cursos de diferente duración y "de todo tipo, como masterclass, de especialización o cursos por sectores de actividad. Será una formación continua, dadas las características de la IA", ya que en este sector "o estás al día de lo que pasó la semana pasada o estás muerto", afirma Valentín Rangel.

