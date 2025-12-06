Ayuntamiento
El PSOE exige un plan urgente para reparar la calzada y el acerado en las zonas comerciales de Córdoba
Isabel Bernal alerta del deterioro en calles del centro y de barrios como La Viñuela, Antonio Maura o Almogávares
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha reclamado este sábado al Gobierno municipal del PP la puesta en marcha de un plan urgente de reparación de la calzada y el acerado en las principales zonas comerciales de la ciudad ante la llegada de la Navidad, con el fin de solventar las múltiples deficiencias detectadas en espacios peatonales.
Bernal ha instado al Ejecutivo local a realizar una valoración global del estado del pavimento tanto en el centro como en barrios como La Viñuela, Antonio Maura o Almogávares, donde la elevada afluencia de peatones hace necesaria una revisión constante del acerado, informa el PSOE en una nota de prensa.
Zonas muy transitadas en las fiestas navideñas
La edil ha subrayado que el centro histórico y las zonas comerciales colindantes a la Plaza de Las Tendillas -como Gondomar, Cruz Conde o Gran Capitán- son especialmente transitadas durante las fiestas navideñas y requieren un mantenimiento continuo para garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y turistas.
En este sentido, ha destacado el deterioro significativo del pavimento en las calles que conforman la subida desde la Mezquita-Catedral hacia Las Tendillas: Jesús y María, Ángel de Saavedra y Blanco Belmonte, donde “el pavimento se encuentra agrietado y hundido en numerosos puntos, lo que supone un riesgo para el tránsito peatonal en una localización muy frecuentada por turistas”. Como ejemplo, Bernal ha citado el hundimiento de losas a la altura del número 1 de la calle Blanco Belmonte, donde además se estrecha el paso.
Reclama una reparación urgente
La edil ha recordado que "los vecinos llevan tiempo reclamando una reparación urgente en esta zona, especialmente después de las recientes obras en la calle Jesús y María, donde se utilizó maquinaria pesada". Asimismo, ha solicitado que las actuaciones se realicen con materiales definitivos del enlosado, "evitando parches de alquitrán que deterioran la imagen del entorno y no resuelven el problema a largo plazo".
