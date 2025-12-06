Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 6 de diciembre de 2025

Espectáculo

‘Farrucos y Fernández. Navidad en familia’

‘Farrucos y Fernández. Navidad en familia’, espectáculo flamenco de una de las sagas más queridas. Bajo la dirección artística de Antonio Fernández Montoya ‘Farru’.

CÓRDOBA. Cine Fuenseca. Plaza de la Fuenseca, 1. 16.00 horas.

Navidad

Actúa la zambomba Patio Cordobés

Dentro del ciclo ‘Raíces del Pueblo’, tendrá lugar la actuación de la zambomba Patio Cordobés.

CÓRDOBA. Casa de las Campanas. Siete Revueltas, 1. 14.00 horas.

Musical

‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge el musical ‘Mamma mía!’ Localidades: de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 17.00 y 21.00 horas.

Muestra de Corales

Actúa el Coro San Rafael

Dentro de la Muestra de Corales Cordobesas, tendrá lugar la actuación del Coro San Rafael.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Navidad en el Taurino

‘Plazas de toros. Postales de arquitectura y urbanismo’

Esta muestra se podrá visitar hasta el próximo 28 de diciembre. Está comisariada por Fernando González Viñas.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza Maimónides, 3. De 09.30 a 17.30 horas.

Córdoba es Navidad

Danza y música electrónica

Espectáculo de danza y música electrónica ‘El cascanueces’, de Lucía Pareja Marcos y Pablo Martínez Recio.

CÓRDOBA. Patio. Samuel de los Santos Gener, 5. Pases: 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

Cultura en red

Concierto ‘Navidad en familia’

El programa ‘Cultura en Red’ ofrece el concierto de ‘Navidad en familia’, de Jaloque, banda cordobesa con un repertorio amplio de versiones y tributos. La forman Antonio Cosano, voz y guitarra; Mario Fimia, percusión; Antonio Moreno, bajo, y Javier Requena, teclados.