Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 6 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 7 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Tomás Antonio González Caballos Íñigo

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Fuensanta

María Isabel Aranda Merina

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael

