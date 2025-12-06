La ciudad de los versos libres

El Festival de poesía visual Poemx nació el año pasado con el objetivo de fomentar la interacción entre el arte, la comunidad y el entorno urbano. En su primera edición ya logró una respuesta considerable. Bajo el concepto “De paso” se recibieron más de 400 obras que exploraban el turismo como una experiencia transitoria que deja huellas en los lugares y en las personas. En esta ocasión han sido más de mil las propuestas enviadas desde 220 ciudades de 40 países.

"Todos somos Nadie"

Nos reunimos para evaluar el evento con los responsables de esta convocatoria en su particular Silicon Valley autóctono: la taberna Fuenseca. Hablamos con Juan Bolaños, Nieves Galiot, Amador Risueño y Pedro Peinado. Los cuatro, junto a Rafael Obrero Guisado, forman el colectivo Nadie, creador del concepto de este festival. Bolaños lleva hoy la voz cantante, con aportaciones puntuales de los demás. “No hace falta que nos identifiques individualmente en el reportaje. Todos somos Nadie”. Así explica el crecimiento de este proyecto: “Sabíamos que la comunidad de la poesía visual es pequeña, pero está muy conectada. Y que había poquita gente, pero en muchos sitios”. Plantear un proyecto así desde Córdoba es algo muy arriesgado, por eso era fundamental preservar el protagonismo de la ciudad pero también trascender el alcance de la propuesta. “Queríamos hacer algo que fuera un punto de encuentro de la poesía visual a nivel internacional. Eso lo teníamos claro desde el principio. Y entonces contactamos con Edu Barbero, que es el responsable de Boek Visual, la plataforma de referencia de la poesía visual en España”. La disposición de Barbero aclaró y amplio el panorama y la magnitud de Poemx creció rápidamente. “Contactamos con él para explicarle el proyecto. Fue muy tranquilizador que lo entendiese y que accediese a estar como jurado y como coordinador”. Pero ya había mimbres propios: Peinado y Risueño son dos de los autores cordobeses más reconocidos en la poesía visual, y eso facilitó los vínculos con otros creadores.

'Patrón', poema visual de Paco Espinar. / Paula Ruiz

Con una participación tan apabullante el mayor problema es que se tienen que quedar fuera muchas cosas interesantes. “Por eso hicimos otra exposición para darle cabida a algunas”. Quizás ese sea uno de los motivos que desde el principio se tuvo en cuenta para no plantear jamás la convocatoria como un concurso. No hay rastro de esa palabra en el léxico de Poemx. Se habla de Festival, bases, convocatoria, pero nunca de concurso. “Queríamos dejar totalmente claro que el jurado hace una selección, que no hablamos de ganadores. Es simplemente una selección que se hace. Son estas diez obras, pero podrían ser otras diez, porque es que hay mucha calidad”.

Calidad en todas las obras

La calidad es evidente en todas las obras, entre ellas las de artistas como Marisa Maestre, Manuel Patiño o Goyo Rodríguez García. Contactamos con ellos para saber sus impresiones sobre este evento.

'La puerta del origen', de Marisa Maestre / Paula Ruiz

Para Marisa Maestre “Poemx representa una invitación a que el arte se desplace fuera de los muros del taller o la sala de exposiciones, para convertirse en un susurro urbano, en un diálogo silencioso con la ciudad y quienes la habitan. Me conmueve imaginar mi obra mostrándose en la calle, entre plazas o esquinas, habitando lo cotidiano y ofreciendo una pausa poética inesperada. Poemx, para mí, es memoria compartida, espacio de encuentro y posibilidad de resignificar lo íntimo en colectivo”.

Según Goyo Rodríguez García ,"Poemx es un certamen que recupera la sencillez del símbolo y la imagen en estos tiempos saturados de ruido y pixeles. Al colgar un poema visual en un espacio urbano, ofrece al viandante un instante para detenerse, descubrir una idea, una emoción, un mundo. Ese gesto simple me parece un gran acto de resistencia estética."

Y en el caso de Manuel Patiño Osuna, “es mi primera participación en alguna actividad relacionada con la poesía visual, llevo bastantes años haciendo obras de ese entorno, pero solo las han visto mi familia y algunas amistades. Hace poco tiempo las vio el amigo Goval, que fue el que me animó y ayudó a presentar la obra seleccionada al certamen. Mi actividad habitual son los libros, a través de la editorial artesanal depapel”.

En general, los artistas seleccionados valoran mucho el hecho de que este festival permita que sus obras permanezcan un par de semanas expuestas. Eso antes se denominaba arte efímero, pero ahora parece una eternidad, acostumbrados a que todo sea brevísimo.

Los organizadores ya piensan en el tema de la próxima edición. El de este año (La Casa. Llaves y umbrales) proponía reflexionar sobre la casa como refugio y frontera: paredes y redes, afectos y rutinas, memoria y ausencia. Galiot tiene alguna duda al respecto: “Creo que el tema de este año no ha funcionado del todo. O no hemos sabido explicarlo bien. Se ha quedado a nivel formal. A lo mejor hemos empezado la casa por el tejado”.