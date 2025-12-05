Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO

Córdoba recuperará en 2026 el método de sorteo para adjudicar las viviendas de protección oficial (VPO) y la previsión es que en ese mismo año ya se celebre el primero. Desde 2009, cuando se implantó el registro municipal de demandantes de viviendas, el sistema de adjudicación era el de la baremación. Y si bien el azar determinará el reparto, se mantendrán los distintos cupos, teniendo cada uno de ellos un porcentaje de pisos asignados a sortear. Atendiendo únicamente a los planes de vivienda que Vimcorsa tiene para los próximos años, serán casi 1.000 los pisos en régimen de venta que podrán sortearse.

¿Cuándo será?

De momento, no hay fecha establecida para el primer sorteo a celebrar por parte de Vimcorsa porque todavía quedan una serie de pasos que dar. Según ha podido saber este periódico, la norma reguladora del registro está ahora en la Asesoría Jurídica municipal, luego deberá pasar por junta de gobierno local y, por último, tendrá que aprobarse en el pleno para tener luz verde definitiva. Una vez esto ocurra, ya se podrá publicar y se podrá realizar el sorteo. El proceso, explican a CÓRDOBA las fuentes consultadas, será para toda la VPO que se haga en la ciudad, tanto de Vimcorsa como de cualquier otra empresa (Vimpyca o Convisur, por nombrar algunas).

Sorteo de VPO del año 2009. / CÓRDOBA

¿Qué viviendas entran?

Una vez establecido el método del sorteo, toda la VPO que se haga en la ciudad de Córdoba deberá adjudicarse mediante ese método. Las primeras en adjudicarse serán las 30 viviendas que se construirán en el Campo de la Verdad, por la gasolinera del puente de El Arenal. Es el proyecto de VPO que más avanzado tiene Vimcorsa y su previsión es que cuando acabe 2026 esas viviendas estén ejecutadas al 70%.

El otro proyecto más adelantado es el de otra promoción de 30 VPO, en este caso en San Rafael de la Albaida. La previsión de Vimcorsa es tener ejecutado la mitad del proyecto para cuando acabe el año que viene. Y los presupuestos de la empresa municipal recogen ya inversión en 2026 para otras 84 VPO que se harán en los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Aquí, sin embargo, los tiempos tenderán a alargarse porque la urbanización de esas parcelas compete al Gobierno central y todavía no ha iniciado las obras.

Y a estas habrá que sumar las 615 VPO proyectadas por Vimcorsa en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste repartidas en tres promociones (dos de 231 pisos cada una y una más de 153). En este futuro barrio, cuya urbanización está previsto que acabe el año que viene, va todavía más vivienda de protección oficial además de la Vimcorsa. En total, Huerta de Santa Isabel Oeste tiene capacidad para más de 3.600 viviendas de protección oficial, lo que convierte a la zona en la de mayor tamaño (con los procesos iniciados) para vivienda de este tipo.

Puedes consultar los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en este enlace.