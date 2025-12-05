Ucoincluye: la universidad que abre puertas a la autonomía y al empleo para jóvenes con discapacidad intelectual

Ficha técnica Directora : Carmen Cruz Torres.

: Carmen Cruz Torres. Año de fundación : 2020.

: 2020. Principales áreas de trabajo : inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual.

: inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual. Dirección : Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba.

: Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Avda. Menéndez Pidal, s/n, Córdoba. Teléfono : 957 212 115.

: 957 212 115. Web: https://www.uco.es/servicios/sad/ucoincluye

El pasado mes de octubre, 16 jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo o trastorno del espectro autista se incorporaron a la quinta edición del Curso Universitario de Capacitación Profesional en Competencias Sociolaborales y personales, más conocido como UCOIncluye.

El curso está impulsado por el área de Inclusión de la Universidad de Córdoba, dependiente del vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, en colaboración con la Fundación ONCE y con la financiación del Fondo Social Europeo, y sus objetivos fundamentales son mejorar la empleabilidad y la autonomía de los estudiantes con discapacidad intelectual que participan en el mismo.

UCOIncluye, en el que ya han participado cerca de 75 estudiantes, ofrece una formación integral que va más allá del ámbito académico, centrando su enfoque en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Para ello, se establecen cinco módulos en los que el estudiantado se introduce en la vida universitaria, en la mejora de su desarrollo personal, con asignaturas como ‘mindfulness’ o la mejora de las habilidades laborales. Asimismo, el programa incluye un ‘practicum’, que permite a estas personas aplicar sus conocimientos en entornos reales, mediante prácticas en empresas, y un módulo transversal que incluye actividades de ejercicio físico y salud y tutorías.

Por lo que respecta a las prácticas en empresas, que es una parte fundamental del programa que se desarrolla, cada año colaboran con unas 15 firmas de diversos ámbitos. Hay que destacar que las promueve con empresas ordinarias, bajo la metodología de empleo con apoyo, que se centra en adaptar el puesto de trabajo y ofrecer formación en el entorno laboral, brindando un apoyo constante que se retira progresivamente a medida que la persona adquiere autonomía en el desempeño de sus tareas.

Estas prácticas son fundamentales para el programa, ya que les permiten desenvolverse y construir relaciones laborales que, en algunos casos, se traducen en oportunidades de empleo futuras. De hecho, el 25% de las personas que han participado en UCOIncluye ha conseguido un empleo.

Además, la vida en el campus desempeña un papel crucial en la experiencia de las personas participantes. Estas vivencias fomentan la autonomía, mejoran las habilidades sociales y la comunicación y enriquecen la calidad de vida de cada estudiante.

El curso pasado, durante tres días, alumnado de UCOIncluye y UniDiversus (de la Universidad de Sevilla) convivieron compartiendo experiencias y formación con profesorado de ambos programas universitarios.

Todo esto contribuye al crecimiento personal y a incrementar la empleabilidad al prepararles para interactuar eficazmente en el mundo laboral y en la sociedad en general.