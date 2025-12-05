Tierra de Hombres: Un puente de vida para niños en riesgo

Ficha técnica Presidenta : Mª Antonia Jiménez Romero.

: Mª Antonia Jiménez Romero. Año de fundación: 1994 (en Córdoba están desde 2010).

1994 (en Córdoba están desde 2010). Principales áreas de trabajo: atenciones médicas especializadas con necesidad de acogimientos familiares temporales, protección infantil, justicia juvenil restaurativa, educación para el desarrollo y la ciudadanía global, crisis humanitarias.

atenciones médicas especializadas con necesidad de acogimientos familiares temporales, protección infantil, justicia juvenil restaurativa, educación para el desarrollo y la ciudadanía global, crisis humanitarias. Dirección : Camino Viejo de Almodóvar, s/n, Córdoba.

: Camino Viejo de Almodóvar, s/n, Córdoba. Teléfono : 664 245 660.

: 664 245 660. Web: www.tierradehombres.org

Tierra de Hombres, fundación creada por Julia Cárdenas, aporta un cambio significativo y duradero a las vidas de niños, niñas y jóvenes, frente a la violación de sus derechos fundamentales reconocidos por la ONU.

En Córdoba, el grupo de trabajo de Tierra de Hombres apoya el programa ‘Viaje hacia la Vida’: menores con graves patologías, sobre todo cardíacas, que no se pueden tratar en sus países de origen, viajan a España para ser operados y se alojan con familias de acogida. La delegación cordobesa coordina a esas familias, a los voluntarios que acompañan a los menores en el hospital y actividades de sensibilización con talleres educativos en centros de enseñanza y exposiciones en centros culturales.

Su trayectoria se mide en 300 nombres propios intervenidos en hospitales y en redes de apoyo tejidas alrededor de cada caso: equipos médicos, personal sanitario, colaboradores…, una larga cadena de solidaridad donde cada eslabón cuenta.

Además, Tierra de Hombres impulsa campañas de derechos de la infancia y proyectos en países de África y Europa centrados en salud materno-infantil, protección frente a la violencia y crisis humanitarias. El grupo cordobés participa en ferias solidarias, carreras benéficas y actividades universitarias para recaudar fondos.