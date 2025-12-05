Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Tierra de Hombres: Un puente de vida para niños en riesgo

Foto del proyecto en Mauritania, para protección infantil en zonas escolares creando espacios seguros, contra la violencia y abusos e inclusión social.

Foto del proyecto en Mauritania, para protección infantil en zonas escolares creando espacios seguros, contra la violencia y abusos e inclusión social. / CÓRDOBA

Víctor R. Hita

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Mª Antonia Jiménez Romero.
  • Año de fundación: 1994 (en Córdoba están desde 2010).
  • Principales áreas de trabajo: atenciones médicas especializadas con necesidad de acogimientos familiares temporales, protección infantil, justicia juvenil restaurativa, educación para el desarrollo y la ciudadanía global, crisis humanitarias.
  • Dirección: Camino Viejo de Almodóvar, s/n, Córdoba.
  • Teléfono: 664 245 660.
  • Web: www.tierradehombres.org

Tierra de Hombres, fundación creada por Julia Cárdenas, aporta un cambio significativo y duradero a las vidas de niños, niñas y jóvenes, frente a la violación de sus derechos fundamentales reconocidos por la ONU.

En Córdoba, el grupo de trabajo de Tierra de Hombres apoya el programa ‘Viaje hacia la Vida’: menores con graves patologías, sobre todo cardíacas, que no se pueden tratar en sus países de origen, viajan a España para ser operados y se alojan con familias de acogida. La delegación cordobesa coordina a esas familias, a los voluntarios que acompañan a los menores en el hospital y actividades de sensibilización con talleres educativos en centros de enseñanza y exposiciones en centros culturales.

Su trayectoria se mide en 300 nombres propios intervenidos en hospitales y en redes de apoyo tejidas alrededor de cada caso: equipos médicos, personal sanitario, colaboradores…, una larga cadena de solidaridad donde cada eslabón cuenta.

Además, Tierra de Hombres impulsa campañas de derechos de la infancia y proyectos en países de África y Europa centrados en salud materno-infantil, protección frente a la violencia y crisis humanitarias. El grupo cordobés participa en ferias solidarias, carreras benéficas y actividades universitarias para recaudar fondos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Radiografía del tercer sector en Córdoba: Diversos e imprescindibles

Radiografía del tercer sector en Córdoba: Diversos e imprescindibles

Promi: Atención a la discapacidad intelectual

Rocío Parrado, delegada de Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Rocío Parrado, delegada de Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena

Fepamic: Rehabilitar, formar e incluir para construir una vida plena

La discapacidad intelectual se abre paso en el empleo: el ejemplo del hospital Reina Sofía en Córdoba

Mariló Lozano, celadora cordobesa con discapacidad, anima a superar barreras y a luchar por los sueños

La cordobesa Rocío Elías, con plaza en el hospital Reina Sofía por el cupo de discapacidad: "No hay que cerrarse puertas"

Nueva cita con la moda flamenca más solidaria: Alcer Córdoba ya tiene fecha para su tradicional desfile

Tracking Pixel Contents