¿Qué hacer ante un terremoto en Córdoba? Recomendaciones clave para actuar antes, durante y después de un seísmo

El Instituto Andaluz de Geofísica, con sede en la Universidad de Granada, ofrece una serie de recomendaciones que pueden consultarse en su web oficial, destinadas a mejorar la prevención y la respuesta ante un terremoto, especialmente en territorios con mayor actividad sísmica. Según datos de la Red Sísmica Nacional, en España se registran unos 2.500 terremotos cada año, aunque solo un 0,96% —dos de media al mes— son sentidos por la población.

En el caso de la provincia de Córdoba, la actividad se considera dentro de la normalidad, si bien la Subbética, y en especial el entorno de la grieta de Benamejí, concentra la mayor probabilidad de registrar temblores.

Prevención: botiquín, suministros y revisión de la vivienda

Antes de un seísmo, los expertos aconsejan disponer de un botiquín de primeros auxilios, linternas, pilas y tener identificados los números de emergencia, centralizados en Andalucía a través del 112. También recomiendan conocer el modo de desconectar la luz, el gas y el agua y establecer un plan familiar de encuentro en caso de evacuación.

En viviendas situadas en áreas sísmicas, debe evitarse colocar objetos pesados en alto y fijar muebles como armarios o estanterías a la pared. Se aconseja revisar periódicamente la estructura del edificio.

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto.

Durante el terremoto: mantener la calma y evitar salidas precipitadas

El primer consejo ante un temblor es mantener la calma. Si la persona se encuentra dentro de un edificio, debe permanecer en su interior y buscar protección bajo mesas, camas, mostradores, sofás o en rincones seguros, siempre protegiendo la cabeza. Se recomienda alejarse de ventanas, vitrinas y paredes exteriores, no usar el ascensor y evitar correr hacia la salida.

Si el temblor sorprende en el exterior, se debe permanecer en zonas abiertas y alejarse de cornisas, cables eléctricos y fachadas. En caso de ir en coche, lo adecuado es detenerse y permanecer en el interior del vehículo, lejos de puentes o taludes.

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto.

Tras el terremoto: revisar daños y evitar el colapso de líneas telefónicas

Después del seísmo, es fundamental conservar la calma y ayudar a que otras personas no entren en pánico. Los expertos recomiendan comprobar si hay heridos y solo mover a los graves en caso de peligro. También indican revisar las conducciones de agua, gas y electricidad, cerrando las llaves de paso si existe duda sobre su estado.

Se aconseja no usar el teléfono salvo urgencias, priorizando los mensajes de texto para evitar saturar las líneas. Es conveniente seguir la información emitida por las autoridades a través de la radio y actuar con cautela al abrir armarios o muebles.

En edificios dañados, la evacuación debe ser ordenada y gradual. Tras un terremoto fuerte suelen producirse réplicas, que pueden causar nuevos daños.

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto.

Riesgo de maremotos cuando el epicentro es marino

Si el seísmo se origina en el mar, existe la posibilidad de un maremoto, especialmente en zonas como el Golfo de Cádiz. En estos casos, se recomienda mantenerse alejado de la costa y seguir las directrices de Protección Civil.

Más información en el Instituto Andaluz de Geofísica