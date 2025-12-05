Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teléfono de la Esperanza: Escucha y acompañamiento

Los voluntarios brindan ayuda confidencial y gratuita a quienes se enfrentan a la soledad, duelo, conflictos o ideaciones suicidas.

Ficha técnica

  • Presidenta: María del Carmen Bernabé.
  • Año de fundación: 1976, aunque en Córdoba empezó a funcionar en 2007.
  • Dirección: C/ Ingeniero Alfonso de Churruca, 16, Córdoba.
  • Teléfono: 957 474 085.
  • Web: https://telefonodelaesperanza.org/cordoba

El Teléfono de la Esperanza (TE) es una oenegé sin ánimo de lucro dedicada a brindar apoyo emocional y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles, mediante un equipo de voluntarios cualificados. Sus programas están abiertos a todas las personas, sin importar su edad o condición, y abarcan situaciones tan diversas como crisis de pareja, conflictos familiares, problemas laborales o educativos, soledad, duelo, por la pérdida de un ser querido, trastornos psicológicos e ideaciones suicidas o autolesivas.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención telefónica individualizada y confidencial, disponible todos los días a cualquier hora, proporcionando escucha empática, orientación y apoyo en las crisis que atraviesa la persona. En colaboración con la Asociación Papageno de Córdoba, también se ha creado un grupo de ayuda mutua para personas en duelo por suicidio, compuesto por 15 supervivientes que se reúnen por videoconferencia desde enero de 2022, acompañados por psicólogos y voluntarios, para abordar el dolor y romper el tabú que rodea al suicidio. Además, ofrece un servicio gratuito de apoyo a personas mayores y desarrolla cursos y talleres de formación continua, potenciando la prevención y el bienestar emocional.

