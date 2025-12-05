Libro quién es quién en el tercer sector
Teléfono de la Esperanza: Escucha y acompañamiento
Ficha técnica
- Presidenta: María del Carmen Bernabé.
- Año de fundación: 1976, aunque en Córdoba empezó a funcionar en 2007.
- Dirección: C/ Ingeniero Alfonso de Churruca, 16, Córdoba.
- Teléfono: 957 474 085.
- Web: https://telefonodelaesperanza.org/cordoba
El Teléfono de la Esperanza (TE) es una oenegé sin ánimo de lucro dedicada a brindar apoyo emocional y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles, mediante un equipo de voluntarios cualificados. Sus programas están abiertos a todas las personas, sin importar su edad o condición, y abarcan situaciones tan diversas como crisis de pareja, conflictos familiares, problemas laborales o educativos, soledad, duelo, por la pérdida de un ser querido, trastornos psicológicos e ideaciones suicidas o autolesivas.
El Teléfono de la Esperanza ofrece atención telefónica individualizada y confidencial, disponible todos los días a cualquier hora, proporcionando escucha empática, orientación y apoyo en las crisis que atraviesa la persona. En colaboración con la Asociación Papageno de Córdoba, también se ha creado un grupo de ayuda mutua para personas en duelo por suicidio, compuesto por 15 supervivientes que se reúnen por videoconferencia desde enero de 2022, acompañados por psicólogos y voluntarios, para abordar el dolor y romper el tabú que rodea al suicidio. Además, ofrece un servicio gratuito de apoyo a personas mayores y desarrolla cursos y talleres de formación continua, potenciando la prevención y el bienestar emocional.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero