Libro quién es quién en el tercer sector
TDAH Córdoba: Una red de apoyo para familias que buscan orientación y acompañamiento
Ficha técnica
- Presidente: Antonio Galván Medina.
- Año de fundación: 2022.
- Principales áreas de trabajo: ofrecer apoyo emocional y educativo a familias y menores con TDAH.
- Dirección: Pasaje Escritor Narbona, 1, Córdoba.
- Teléfono: 744 70 88 32.
- Web: https://tdahcordoba.es/
La asociación Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) Córdoba nació en 2022, impulsada por un pequeño grupo de familias que compartían la necesidad de un espacio común de trabajo. Al frente estaba una madre afectada, con dos hijos diagnosticados con TDAH, que conocía bien las dificultades. De aquella conversación surgió la idea de crear una entidad que uniera y apoyara a quienes conviven con este trastorno.
Desde entonces, la asociación ofrece apoyo emocional y educativo a familias y menores con TDAH, ayudándoles a desarrollar habilidades y reforzar su bienestar. Colabora con profesionales sanitarios y educativos que aportan información actualizada y recursos útiles. Uno de sus pilares es crear una comunidad donde los padres compartan experiencias, resuelvan dudas y se sientan acompañados. Entre sus fines destacan el apoyo psicosocial y terapéutico, el refuerzo escolar, el trabajo del lenguaje y la mejora de la integración familiar y académica desde los cinco años hasta la edad adulta.
Su labor combina actividades internas -apoyo psicológico, académico y familiar- con talleres formativos, campañas de sensibilización, eventos solidarios y actividades deportivas y sociales que promueven la integración.
