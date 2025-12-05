Un tanque de tormentas o una válvula antirretorno: las soluciones para evitar que el Corregidor de Córdoba se inunde

Las inundaciones que sufre el barrio de la avenida del Corregidor, en Córdoba capital, son recurrentes y, además, todo apunta a que se seguirán dando si no se actúa con celeridad. La última ocurrió a mediados de noviembre, cuando las intensas lluvias de la borrasca Claudia anegaron garajes y pusieron en riesgo la vida de un vecino que se quedó atrapado en un ascensor. Ya en 2013 se presentó un proyecto que venía a solucionar la problemática, un proyecto, recuerda Juan Prieto, presidente de la asociación vecinal de la zona, que todavía “sigue durmiendo en el sueño de los justos”.

Esta misma semana se ha producido una reunión entre los vecinos y la Gerencia Municipal de Urbanismo y Emacsa, que ha puesto sobre la mesa soluciones que convencen a los residentes. Como señala Prieto, las medidas que proponen desde el Ayuntamiento (que quiere liderar el proyecto, pero que precisa de la colaboración obligatoria tanto de la CHG como de la Junta de Andalucía) “serían para una solución definitiva”, que es lo que buscan en la zona, un barrio en el que hay 150 viviendas.

El encauzamiento de los arroyos de la Sierra es clave y debe ejecutarlo la CHG, pero Prieto insiste en que la mayoría de actuaciones en este sentido “solucionarían el problema de la Sierra, del parador de La Arruzafa para arriba, pero el problema seguiría abajo”.

Diario CÓRDOBA

Por esto mismo, Emacsa plantea una serie de actuaciones que tienen que ver con sus infraestructuras, como el proyecto de digitalización de las redes de saneamiento, que mediría en tiempo real los flujos para adelantarse a las posibles consecuencias de las lluvias. También se ha hablado de instalar en el propio Corregidor una válvula antirretorno para evitar que el agua que llega al colector entre en el barrio e incluso de un nuevo tanque de tormentas. Ese tanque de tormentas (mismo proyecto que se está haciendo en el Balcón del Guadalquivir) se instalaría bajo las pistas deportivas del instituto Séneca, un proyecto para el que sería necesaria la colaboración de la Junta.

Las inundaciones son “un problema sobrevenido”

Como señala Juan Prieto, el barrio de la avenida del Corregidor se construyó en los años sesenta de siglo pasado y por aquel entonces no había problemas de inundaciones. Es más, ahora mismo, el barrio se sitúa casi a la misma altura que Puerta Sevilla. “Nosotros no estamos ni en zona inundable por el río, las inundaciones se producen por las lluvias”, insiste Prieto.

La razón de que en los últimos años sí se hayan dado varios fenómenos de este tipo, entienden los vecinos, tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Los colectores no dan ya abasto, se saturan en jornadas de intensas lluvias y las consecuencias son los destrozos materiales que dejó Claudia.