Stop desahucios: La lucha por un hogar justo

: https://www.facebook.com/StopDesahuciosCOR. Correo electrónico: stopdesahucioscordoba@gmail.com

La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba aborda la problemática integral de la vivienda desde una lucha persistente y profundamente humana por garantizar que cada familia pueda acceder a un hogar digno. Nacida en 2011 tras los debates de la Acampada de Córdoba, la iniciativa tomó forma al hacerse evidente la necesidad de un espacio que defendiera, con firmeza y no-violencia, a quienes se enfrentaban al drama silencioso de los desahucios y de los lanzamientos judiciales. Ese origen marcó su carácter: un colectivo asambleario que heredó las reivindicaciones y el espíritu de los indignados del 15M.

Desde entonces, la plataforma actúa como el colectivo de referencia en Córdoba en la defensa del derecho a la vivienda y está plenamente integrada en la red estatal de plataformas de afectados por la hipoteca y en el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda. Su labor diaria recuerda al funcionamiento de una célula: en el núcleo, la asamblea guía cada decisión; en torno a ella, comisiones y grupos de trabajo asumen responsabilidades para sostener un esfuerzo colectivo que nunca cesa. Con todo, la organización insiste en la necesidad de sumar manos y voces para hacer que esta estructura viva se fortalezca un poco más.