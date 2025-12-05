Sonrisa de Lunares: Cuidando a niños con enfermedades crónicas y paliativas

Presidente : Luis González Royuela.

: Luis González Royuela. Año de fundación: 2012.

2012. Principales áreas de trabajo: fisioterapia, psicología y trabajo social.

fisioterapia, psicología y trabajo social. Dirección: C/ Manuel Fuentes Bocanegra, 21, Córdoba.

C/ Manuel Fuentes Bocanegra, 21, Córdoba. Teléfono : 652 746 353.

: 652 746 353. Web: www. sonrisadelunares.com

Sonrisa de Lunares nació en Córdoba en 2012 tras la decisión de una familia de transformar su experiencia con la enfermedad en una respuesta solidaria. La historia de Michele, una niña que necesitó atención especializada desde joven, impulsó a sus padres a crear un proyecto que ofreciera el apoyo integral que ellos recibieron. Hoy atiende a menores con enfermedades crónicas o en cuidados paliativos que requieren terapias rehabilitadoras y recursos que no siempre están a su alcance.

Su labor incluye apoyo psicológico y social a las familias, porque la enfermedad condiciona la estabilidad de todo su entorno y obliga a reorganizar la vida cotidiana. La entidad cuenta con un centro de rehabilitación y colabora con el hospital Reina Sofía, ofreciendo atención domiciliaria para garantizar continuidad asistencial.

Su misión es asegurar que cada menor acceda a cuidados dignos, sin importar su situación y con garantías de continuidad.

La asociación se sustenta en valores como la empatía, la inclusión y el respeto a la dignidad humana, y se apoya en la fuerza del voluntariado para seguir creciendo y ampliando oportunidades para quienes más lo necesitan, nunca perdiéndose la esperanza.