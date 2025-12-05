Libro quién es quién en el tercer sector
Sonrisa de Lunares: Cuidando a niños con enfermedades crónicas y paliativas
- Presidente: Luis González Royuela.
- Año de fundación: 2012.
- Principales áreas de trabajo: fisioterapia, psicología y trabajo social.
- Dirección: C/ Manuel Fuentes Bocanegra, 21, Córdoba.
- Teléfono: 652 746 353.
- Web: www. sonrisadelunares.com
Sonrisa de Lunares nació en Córdoba en 2012 tras la decisión de una familia de transformar su experiencia con la enfermedad en una respuesta solidaria. La historia de Michele, una niña que necesitó atención especializada desde joven, impulsó a sus padres a crear un proyecto que ofreciera el apoyo integral que ellos recibieron. Hoy atiende a menores con enfermedades crónicas o en cuidados paliativos que requieren terapias rehabilitadoras y recursos que no siempre están a su alcance.
Su labor incluye apoyo psicológico y social a las familias, porque la enfermedad condiciona la estabilidad de todo su entorno y obliga a reorganizar la vida cotidiana. La entidad cuenta con un centro de rehabilitación y colabora con el hospital Reina Sofía, ofreciendo atención domiciliaria para garantizar continuidad asistencial.
Su misión es asegurar que cada menor acceda a cuidados dignos, sin importar su situación y con garantías de continuidad.
La asociación se sustenta en valores como la empatía, la inclusión y el respeto a la dignidad humana, y se apoya en la fuerza del voluntariado para seguir creciendo y ampliando oportunidades para quienes más lo necesitan, nunca perdiéndose la esperanza.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero