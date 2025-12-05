Saca la lengua a la ELA: Visibilizando la enfermedad y apoyando a quienes la sufren

Ficha técnica Presidente : Miguel Ángel Roldán.

Año de fundación: 2019. Principales áreas de trabajo: visibilización de la ELA, recaudación de fondos para investigación, mejora de calidad de vida de personas afectadas, realización de retos deportivos y organización de eventos.

: 602 461 851. Web: www.sacalenguaela.org

La asociación Saca la Lengua a la ELA, con sede en Fernán Núñez y presidida por Miguel Ángel Roldán, nació en mayo de 2019 con un claro objetivo: visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), impulsar su investigación y apoyar a quienes la padecen. A través del deporte, el activismo y la solidaridad, busca movilizar a la sociedad frente a esta enfermedad, combinando retos colectivos con apoyo directo a las personas afectadas.

La entidad organiza campañas de sensibilización, actividades multideporte, retos solidarios y colaboraciones con otras asociaciones para generar recursos destinados a la investigación, la fisioterapia, las ayudas técnicas y la atención a personas con ELA. Su filosofía se basa en la esperanza activa («La persona que hallará la cura ya ha nacido»), convencidos de que con medios adecuados se puede avanzar más rápido y con mejores resultados para lograr los objetivos.

Saca la Lengua a la ELA impulsa una comunidad que no se rinde, en la que el apoyo mutuo, la empatía y la fuerza colectiva son herramientas para transformar el presente y abrir posibilidades en el futuro. Con cada reto, con cada gesto, trabaja para que la enfermedad deje de ser invisible y para que quienes la afrontan se sientan acompañados en su lucha diaria.