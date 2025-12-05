Rocío Parrado, delegada del Colegio de Psicología en Córdoba: "Reivindicamos la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza"

Las cifras del instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un dato preocupante. Durante el pasado año se contabilizaron en España 76 muertes por suicidio de menores de entre 15 y 19 años, un dato solo superado por las 86 defunciones de este tipo contabilizadas en 2000 y muy por encima de las 59 de 2014. El suicidio constituye la primera causa externa de muerte entre los adolescentes, por delante de los accidentes de tráfico y por detrás de los tumores, representando el 17,5% de los fallecimientos en esta franja de edad. La delegada en Córdoba del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Rocío Parrado, responde a varias cuestiones que surgen en torno a estos duros números.

¿El aumento que se aprecia ahora en la incidencia de suicidios es porque hay más casos realmente o porque se conocen y se registran casos que antes no se recogían como tales?

Se unen las dos cosas. En primer lugar, es verdad que ha habido estudios desde la pandemia que reflejan un aumento de los intentos de suicidio y de suicidios, pero, por otro lado, es cierto que era un tema tabú, que estaba muy tapado y se escondía.

Cuando ocurre un suicidio se intentan descifrar los motivos que han podido llevar a una persona a cometer ese acto. ¿Qué causas puede haber detrás?

No hay una sola causa y depende de cada persona. Los motivos suelen ser situaciones estresantes y emocionales que ocurren a personas que no saben desarrollar herramientas ni recursos internos adecuados para enfrentarse a las mismas, situaciones del tipo humillaciones, desengaños amorosos, problemas familiares o de otra índole.

La delegada en Córdoba del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, Rocío Parrado. / Víctor Castro

Las personas del entorno de la persona que suicida se sienten culpables cuando ocurre algo así. ¿Cómo puede ayudarse a estas personas a sobrellevar este hecho?

Ante una situación así lo principal es que esas personas reciban ayuda profesional para afrontar el duelo, porque algunas veces personas de su entorno le pueden dar consejos con buena intención, pero en lugar de proporcionar un bien, ese respaldo no bien enfocado puede ser peor.

Por norma general, en los medios de comunicación se evita dar difusión de los suicidios para no fomentar la imitación de estas conductas, pero últimamente por parte de las propias autoridades sanitarias y de otra índole se ha instado a informar de estos hechos para aportar herramientas que los eviten. ¿En qué posición se sitúa el Colegio de Psicología de Andalucía?

En primer lugar, hay que evitar el tabú de hablar sobre el suicidio por parte de los medios de comunicación, pero teniendo en cuenta también una serie de directrices que contribuyan a que los medios de comunicación ayuden con sus mensajes en la prevención y no a fomentar la imitación. En este sentido, hay publicadas guías oficiales, como la del Ministerio de Sanidad, con las principales recomendaciones para hablar de este tema, con el enfoque de la prevención. Por un lado, está el denominado ‘efecto Papageno’, que señala que aquellas noticias sobre conductas suicidas que siguen determinadas reglas tienen un efecto preventivo y pueden ayudar a reducir el número de muertes por suicidio, pero, por el contrario, el ‘efecto Werther’ hace referencia a que determinados modos de comunicar sobre la conducta suicida pueden aumentar la probabilidad de imitar dicha conducta elevando la tasa de suicidios.

¿Estáis detectando los profesionales de la Psicología un aumento de la demanda de asistencia psicológica por parte de los adolescentes y jóvenes? ¿Por qué motivos consultan?

Sí, últimamente cada vez está aumentando más la demanda de asistencia en las consultas de Salud Mental Infanto Juvenil del sistema sanitario público y también en el privado, debido a la escasez de recursos en el sistema público y la saturación de estos servicios. Calculamos que entre el 10% y el 20% de niños y niñas presentan algún tipo de trastorno mental y la edad de inicio suele ser sobre los 14 años. Los temas que más se consultan son la depresión, ansiedad, trastornos de conducta, TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), abuso de sustancias o conductas autolesivas. Desde el Colegio de Psicología reivindicamos que se cuente en la atención sanitaria primaria con psicólogos y psicólogas especializados en salud mental infanto juvenil y en otras edades en atención primaria, para que sean atendidas esas consultas que llegan a atención primaria, pero que muchas veces no pasan de ahí a Salud Mental. Que no haya un trastorno no quiere decir que una persona no pueda necesitar atención psicológica o de Salud Mental.

En los centros educativos se está trabajando para tratar de detectar el riesgo de suicidio y existe también la opción de activar el protocolo de suicidio. Para esta labor se está contando con enfermeras y enfermeros. ¿No se ha pedido para este fin colaboración a los Colegios de Psicología?

En el caso de Andalucía, el Colegio Oficial de Psicología forma parte de comisiones para prevenir o detectar las posibles conductas suicidas en el ámbito educativo, pero a nosotros no se nos ha pedido trabajar dentro de los colegios esta prevención y detección. Por eso, reivindicamos que se cuente con la figura del psicólogo educativo en los centros de enseñanza, ya que los orientadores educativos no tienen por qué ser psicólogos ni las enfermeras escolares son psicólogas. Sin embargo, el psicólogo educativo sí es el profesional preparado para introducir medidas de acompañamiento y reforzamiento psicológico ante la detección de problemas emocionales, de autoestima o de salud mental que pueden afectar al alumnado, en coordinación con Salud Mental