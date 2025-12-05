Libro quién es quién en el tercer sector
Remar Córdoba: Rehabilitación y reinserción social
Ficha técnica
- Presidente: Bartolomé Mena Salas.
- Año de fundación: 1998.
- Principales áreas de trabajo: programas de rehabilitación para personas con adicciones, reparto de alimentos a colectivos vulnerables y casas de acogida para diferentes tipologías de familias.
- Dirección: Avda. Profesor Arnold J. Toynbee, 24, Córdoba.
- Teléfono: 676 461 175.
- Web: www.remar.org
La visión global de la solidaridad y el auxilio social a las personas y colectivos desprotegidos cimentan la acción de la organización Remar, implantada en 70 países y asentada en la contribución de más de 3.500 voluntarios.
La reinserción de marginados componen sus siglas, con la finalidad de revertir la exclusión, la pobreza, las adicciones o la delincuencia, a través de casas hogar. Otras vías de inclusión exploradas son la formación profesional.
Entre los fines, figuran el reparto de alimentos, la prevención y la sensibilización o el amparo a la tercera edad. La financiación procede de los rastros de muebles y ropa, trabajos en beneficio de la comunidad, talleres, servicios a empresas y actividades de construcción, ganadería y agricultura.
Específicamente, Remar Córdoba canaliza la gestión de medios humanos y económicos para aportar expectativas a grupos y usuarios individuales vulnerables.
Los programas implantados desde la capital cordobesa residen en el mantenimiento de casas de acogida y programas orientados a la desintoxicación, psíquica y física de los beneficiarios; la impartición de terapias; una fase final de reanudación de la autonomía a fin de incrementar la autoestima.
