Remar Córdoba: Rehabilitación y reinserción social

Integrantes de la junta directiva de la asociación Remar Córdoba, junto a coordinadores de las diferentes áreas de trabajo y apoyo.

Integrantes de la junta directiva de la asociación Remar Córdoba, junto a coordinadores de las diferentes áreas de trabajo y apoyo. / CÓRDOBA

Ficha técnica

  • Presidente: Bartolomé Mena Salas.
  • Año de fundación: 1998.
  • Principales áreas de trabajo: programas de rehabilitación para personas con adicciones, reparto de alimentos a colectivos vulnerables y casas de acogida para diferentes tipologías de familias.
  • Dirección: Avda. Profesor Arnold J. Toynbee, 24, Córdoba.
  • Teléfono: 676 461 175.
  • Web: www.remar.org

La visión global de la solidaridad y el auxilio social a las personas y colectivos desprotegidos cimentan la acción de la organización Remar, implantada en 70 países y asentada en la contribución de más de 3.500 voluntarios.

La reinserción de marginados componen sus siglas, con la finalidad de revertir la exclusión, la pobreza, las adicciones o la delincuencia, a través de casas hogar. Otras vías de inclusión exploradas son la formación profesional.

Entre los fines, figuran el reparto de alimentos, la prevención y la sensibilización o el amparo a la tercera edad. La financiación procede de los rastros de muebles y ropa, trabajos en beneficio de la comunidad, talleres, servicios a empresas y actividades de construcción, ganadería y agricultura.

Específicamente, Remar Córdoba canaliza la gestión de medios humanos y económicos para aportar expectativas a grupos y usuarios individuales vulnerables.

Los programas implantados desde la capital cordobesa residen en el mantenimiento de casas de acogida y programas orientados a la desintoxicación, psíquica y física de los beneficiarios; la impartición de terapias; una fase final de reanudación de la autonomía a fin de incrementar la autoestima.

