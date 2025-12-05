Red XXI: Empoderando a la juventud de Palmeras

Ficha técnica Presidente : Diego Requena Varona.

: 2004. Principales áreas de trabajo: socioeducativa (con infancia, juventud y mayores), sociolaboral, atención administrativa e implicación comunitaria.

: 857 805 302 / 668 509 215. Web: www.redxxi.org

Red XXI nació para dar continuidad al voluntariado de la escuela de verano en Las Palmeras. Un grupo de personas voluntarias decide ir más allá y crea una asociación que, de manera escalonada, se ha ido asentando en la barriada hasta tener actividades diarias para acompañar a la infancia, la juventud y las familias del barrio.

Su trayectoria se ha construido alrededor de la intervención socioeducativa: educación en valores, actividades de ocio saludable, prevención de conductas de riesgo y espacios de participación comunitaria. La entidad trabaja a pie de calle, en los patios, colegios de la zona y el centro de Servicios Sociales, enfocada a que niñas, niños y adolescentes encuentren referentes positivos y alternativas frente al absentismo y el abandono escolar.

Red XXI ha ampliado su acción al ámbito laboral. Desde 2018, gracias al Proyecto Puente, desarrolla acciones de inserción sociolaboral para jóvenes y adultos, con formación prelaboral, talleres de habilidades y acompañamiento en la búsqueda de empleo. También es una ayuda para gestionar trámites administrativos de las familias. La comunicación comunitaria es otra seña de identidad. Onda Palmeras se ha convertido en altavoz del barrio y herramienta educativa para todos.