Red Madre: Apoyo a la maternidad más vulnerable

Año de fundación: 2009. Principales áreas de trabajo: acompañamiento emocional, orientación sociolaboral, apoyo material, orientación jurídica.

Presidenta: Isabel Ávila. Dirección: C/ Cronista Salcedo Hierro, 2 bis, Córdoba.

Teléfono: 696 15 76 82.

Web: www.redmadre.es

La Fundación Red Madre se creó en Madrid con el propósito de activar en toda España una red solidaria de asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Red Madre Córdoba nace como una asociación de la fundación. Su lema es «nunca estarás sola». La delegación cordobesa opera desde una pequeña sede donde atiende a mujeres derivadas por servicios sociales, centros sanitarios, parroquias y otras entidades.

Su historia está ligada a la defensa de la maternidad en contextos de vulnerabilidad: mujeres jóvenes sin red familiar, migrantes, madres solas o familias con escasos recursos. La asociación ofrece escucha, acompañamiento, asesoramiento jurídico básico y apoyo material (pañales, alimentos infantiles, ropa de bebé y de premamá). Entre sus programas destacan la acogida y seguimiento individualizado de mujeres, talleres formativos sobre cuidado del bebé y habilidades para la vida diaria, y el acompañamiento durante el embarazo y los primeros años de vida del hijo, además del desarrollo socioeducativo y la orientación legal. Red Madre Córdoba participa también en campañas de sensibilización de embarazo y maternidad, y en la red de entidades de voluntariado de la ciudad.