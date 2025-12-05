Libro quién es quién en el tercer sector
Red Española de Madres y Padres Solidarios: Un apoyo físico y mental
Ficha técnica
Gerente: Francisco Ureña Rubiales.
Año de fundación: 2013.
Principales áreas de trabajo: atención a personas con enfermedades raras y apoyo a la investigación.
Dirección: Avda. Ronda Tejares 6, portal oficina primera planta, Córdoba.
Teléfonos: 627 801 321 / 682 342 880.
Web: https://reddepadressolidarios.com/
Redes sociales: Red Española de Madres y Padres Solidarios (Facebook), @redpadressolidarios (YouTube).
La Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la vida de las personas afectadas por enfermedades raras y de sus familias. Su labor se centra en dos ejes fundamentales: el apoyo a la investigación científica y la defensa de los derechos sociales, sanitarios y educativos del colectivo.
La Remps desarrolla acciones de sensibilización, impulsa actividades divulgativas en colegios y centros sanitarios, promueve programas de apoyo terapéutico y acompañamiento familiar y articula espacios de encuentro entre familias, profesionales y entidades. También fomenta el voluntariado y la colaboración con instituciones públicas y privadas para reforzar la atención integral a las personas con patologías poco frecuentes. La asociación tiene un firme compromiso con la igualdad, la visibilidad de la mujer cuidadora y la promoción de una atención sociosanitaria digna, accesible y sostenible para todas las familias. Como proyectos destacados, se pueden encontrar el de ‘Bienestar familiar en pacientes con enfermedades raras o crónicas’ y el de ‘Tratamiento fisioterapéutico para personas con enfermedades raras o crónicas’. El primero consiste en una intervención en el entorno domiciliario; el segundo, en la rehabilitación terapéutica.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero