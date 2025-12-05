Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Red Española de Madres y Padres Solidarios: Un apoyo físico y mental

Francisco Ureña es el gerente de la Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps), que se constituyó en Córdoba hace 12 años.

Francisco Ureña es el gerente de la Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps), que se constituyó en Córdoba hace 12 años. / CÓRDOBA

Ficha técnica

Gerente: Francisco Ureña Rubiales.

Año de fundación: 2013.

Principales áreas de trabajo: atención a personas con enfermedades raras y apoyo a la investigación.

Dirección: Avda. Ronda Tejares 6, portal oficina primera planta, Córdoba.

Teléfonos: 627 801 321 / 682 342 880.

Web: https://reddepadressolidarios.com/

Redes sociales: Red Española de Madres y Padres Solidarios (Facebook), @redpadressolidarios (YouTube).

La Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la vida de las personas afectadas por enfermedades raras y de sus familias. Su labor se centra en dos ejes fundamentales: el apoyo a la investigación científica y la defensa de los derechos sociales, sanitarios y educativos del colectivo.

La Remps desarrolla acciones de sensibilización, impulsa actividades divulgativas en colegios y centros sanitarios, promueve programas de apoyo terapéutico y acompañamiento familiar y articula espacios de encuentro entre familias, profesionales y entidades. También fomenta el voluntariado y la colaboración con instituciones públicas y privadas para reforzar la atención integral a las personas con patologías poco frecuentes. La asociación tiene un firme compromiso con la igualdad, la visibilidad de la mujer cuidadora y la promoción de una atención sociosanitaria digna, accesible y sostenible para todas las familias. Como proyectos destacados, se pueden encontrar el de ‘Bienestar familiar en pacientes con enfermedades raras o crónicas’ y el de ‘Tratamiento fisioterapéutico para personas con enfermedades raras o crónicas’. El primero consiste en una intervención en el entorno domiciliario; el segundo, en la rehabilitación terapéutica.

