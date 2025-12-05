Proyecto Hombre Córdoba: La lucha contra las adicciones

Ficha técnica Presidente : Jesús Tamayo Sánchez.

: Jesús Tamayo Sánchez. Año de fundació n: 1994.

n: 1994. Principales áreas de trabajo: tratamiento de dicciones.

tratamiento de dicciones. Dirección : Abderramán III, 10, Córdoba.

: Abderramán III, 10, Córdoba. Teléfono : 957 401 909.

: 957 401 909. Web: www.proyectohombrecordoba.com

En 1992, el problema de consumo de droga golpeaba a numerosas personas en España hasta el punto de ser el segundo problema que más preocupaba a la sociedad. En este contexto, la Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba (Cesco) se constituyó un año después para comenzar con su primera idea, Proyecto Hombre, el 7 de noviembre de 1994. Desde entonces, esta fundación trabaja para dar soporte y herramientas a personas con adicciones, moldeándose y variando a lo largo de los años en función de las necesidades de sus usuarios. La prevención y la reinserción son dos de las bases del trabajo de esta longeva fundación.

Una de las máximas con las que trabaja la fundación es que el primer pilar donde se debe incidir con respecto al tema de las adicciones es en la prevención. Por eso, su trabajo en este terreno se adentra en asesoramiento, divulgación de información, actividades divulgativas y extender, a través de convenios, estas acciones de prevención a municipios de la provincia de Córdoba. Para ello, se llevan a cabo actividades de prevención dirigidas a cada uno de los sectores objetos de atención, trabajando, por ejemplo, con las familias para ahondar en la adquisición de capacidades y habilidades para resolver problemas de manera adecuada. Otro sector donde se centra la prevención es en la juventud y ahí la fundación entra en la formación a los equipos docentes para que trabajen la prevención de forma transversal en las aulas. Esa prevención también se hace de forma selectiva con personas o menores que están desarrollando conductas de riesgo a través de talleres específicos que son evaluados y actualizados de manera periódica.

Actualmente, Proyecto Hombre trabaja con 487 familias y mantiene en lista de espera a 57 usuarios, una labor que se hace a través de diferentes programas porque la fundación tiene activos recursos, como centros de días, uno destinado a personas en situación de vulnerabilidad social y un centro de día de adicciones donde se trabaja para que las personas consigan la deshabituación de la adicción, así como para ayudarles en su inserción sociolaboral.

Entre los recursos aparece la comunidad terapéutica, un centro residencial donde se trabaja con aquellas personas que necesitan terapias más intensas en un espacio adecuado para ello con un ambiente terapéutico, de autoayuda y sin prejuicios. Un recurso que se extiende para personas que están en la cárcel, ya que la acción de la fundación también llega hasta ahí. Otro de los recursos en los que trabaja es la unidad de convivencia, un apoyo para aquellas personas que por circunstancias personales o familiares carecen de vivienda y encuentran en este espacio el lugar para acceder a los procesos de tratamiento ambulatorios. Todos estos recursos y otros buscan un final: la reinserción de las personas.