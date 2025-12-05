Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Promove: Intervención social a la prevención de la soledad

Una de las actividades organizadas por Promove, asociación que se especializó en la intervención en personas mayores y en el voluntariado.

Rafael Carlos Mendoza

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Miguel Jiménez Antolín.
  • Año de fundación: 2006.
  • Principales áreas de trabajo: mayores y voluntariado.
  • Dirección: Casa Ciudadana, Ronda del Marrubial (Centro Cívico de Lepanto), Córdoba.
  • Teléfono: 957 044 105.
  • Web: www.ongpromove.es

Fundada en 2006 en Córdoba, su objetivo es mejorar el bienestar emocional y social de las personas, especialmente de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Su trabajo ha estado siempre vinculado a la comunidad, al desarrollo personal y a la promoción de una ciudadanía activa, solidaria y saludable. La entidad ha centrado históricamente su esfuerzo en acompañar a mayores, familias y colectivos en riesgo, ofreciendo apoyo cercano y programas que fomentan una vida plena y conectada con su entorno.

Los proyectos de Promove han combinado intervención social, dinamización comunitaria, envejecimiento activo, participación del voluntariado y prevención de la soledad. A lo largo de su trayectoria han puesto en marcha campañas de sensibilización, talleres de cuidado de la salud emocional, actividades intergeneracionales y propuestas que fortalecen redes vecinales. Su filosofía se basa en reforzar las capacidades de cada persona y en construir relaciones que generen bienestar colectivo.

Actualmente, la entidad atraviesa un periodo de menor actividad pública, pero mantiene su compromiso intacto. Trabaja en la recuperación de proyectos y en la actualización de nuevas líneas de intervención.

